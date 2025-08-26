Деньги вроде должны быть, но их никто не тратит: экономисты удивлены поведением жителей Латвии

В Латвии умеренное восстановление демонстрируют обрабатывающая промышленность и экспорт. Приток средств из фондов ЕС активизировал инвестиции, которые будут важным фактором экономической активности в ближайшие годы. Рынок труда остаётся относительно стабильным. По мере укрепления роста в обрабатывающей промышленности и строительстве безработица будет сокращаться быстрее. Инфляция близка к пику и в дальнейшем будет постепенно замедляться. Рост зарплат также несколько снизится, однако увеличение реальных доходов останется значительным. Ожидается, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 1,3%, а в следующем ускорится до 1,9%.