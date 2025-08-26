Деньги вроде должны быть, но их никто не тратит: экономисты удивлены поведением жителей Латвии
Эксперты SEB banka опубликовали анализ экономического развития стран Балтии. В отношении Латвии есть одно интересное наблюдение.
"В экономиках стран Балтии ситуация отличается: наиболее быстрые темпы продолжит показывать Литва, тогда как в Латвии и Эстонии рост будет восстанавливаться постепенно", - говорится в обзоре.
"В Латвии потребление домохозяйств оказалось слабее, чем ожидалось. Глобальная неопределённость и инфляция продолжают влиять на настроения потребителей, поэтому рост реальных зарплат и снижение процентных ставок не привели к резкому увеличению потребления", - замечают экономисты SEB banka.
В Латвии умеренное восстановление демонстрируют обрабатывающая промышленность и экспорт. Приток средств из фондов ЕС активизировал инвестиции, которые будут важным фактором экономической активности в ближайшие годы. Рынок труда остаётся относительно стабильным. По мере укрепления роста в обрабатывающей промышленности и строительстве безработица будет сокращаться быстрее. Инфляция близка к пику и в дальнейшем будет постепенно замедляться. Рост зарплат также несколько снизится, однако увеличение реальных доходов останется значительным. Ожидается, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 1,3%, а в следующем ускорится до 1,9%.
Восстановление экономики Эстонии оказалось слабее, чем прогнозировалось, поэтому прогноз роста ВВП на этот год снижен до 1,2%. Благодаря экспорту экономика Эстонии в 2026 году постепенно ускорится до 2,5%, а в 2027 году — до 2,8%.
В то же время рост в Литве сильнее, и ожидается, что в следующем году он улучшится до 3,1% за счёт увеличения потребления. В 2027 году рост приблизится к показателям двух других стран Балтии и замедлится до 2,1%. Инфляция, благодаря сильному внутреннему спросу, в 2026 году сохранится выше 3%.