В Москве арестовали блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества
25 августа в Москве арестовали блогера Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали несколько дней назад, когда, по данным телеграм-каналов, он в багажнике автомобиля ехал в сторону Беларуси. Ранее на него жаловалась в прокуратуру Екатерина Мизулина, также против него инициировали уголовное дело о призывах к терроризму.
Что известно?
23 августа в Москве задержали блогера Арсена Маркаряна. По данным Следственного комитета, его подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, штраф от 2 млн до 5 млн рублей или принудительные работы на срок до 5 лет.
По версии следствия, Маркарян не позднее 25 февраля 2025 года опубликовал видеозапись с оскорблением, после чего его объявили в розыск. В итоге блогера задержали в Московской области. Сотрудники МВД в тот же день отчитались, что остановили на Можайском шоссе возле г. Кубинки автомобиль, в багажнике которого лежал обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества. Mash и Shot пишут, что машина ехала в сторону Беларуси.
Позднее блогер Алекс Лесли, подозреваемый по статье о подстрекательстве к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК), заявил, что это был его автомобиль, так как он хотел вывезти «друга» из России.
«Поэтому я взял его (Маркаряна — Ред.), свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге, — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили эфэсбэшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. А Маркаряна почему-то арестовали», — сказал он.
На допросе Маркарян не признал вину. Следствие планировало в понедельник, 25 августа, ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы о его аресте.
Блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна отправили в СИЗО по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в интернете. В суде Маркарян возражал против заключения под стражу и вину по делу не признал
Фото и видео: пресс-служба московских судов
Дело о «призывах к терроризму»
30-летний Арсен Маркарян известен, в основном, своими мизогинными высказываниями. Он уже несколько лет не живет в России, но прилетел в Москву из Стамбула для рекламы своих тренингов. У него есть закрытое сообщество на более чем 50 тысяч человек, участников которого он учит, например, почему «женщина даже на пике своих мощностей никогда не достигнет интеллектуального развития мужчины».
В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала обратиться в прокуратуру после того как ее подписчики пожаловались ей на блогера. В скринах, присланных общественной деятельнице, говорилось, что Маркарян рассказывает о «сексуальных отношениях» с несовершеннолетними и призывает «насиловать женщин».
В январе 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Маркаряна. В частности, в интернете нашли видео, в котором блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов». Поводом стало интервью Маркаряна ютуберу Дмитрию Ларину, записанное в апреле 2024 года. В нем, в том числе, обсуждали атаки украинских БПЛА и донаты ВСУ.
Как отреагировали на задержание Маркаряна?
Глава «Команды против пыток» Сергей Бабинец рассказал, что ему на почту прислали «десятки писем в поддержку Арсена Маркаряна». Ему пришлось объяснить, что нет данных о том, что блогер подвергается каким-либо пыткам.
Редактор «Медиазоны» Егор Сковорода назвал Маркаряна «конченым ублюдком», но напомнил, что «за “оскорбления” — ветеранов, власти, верующих, неважно кого — и за подобные слова не должен сидеть никогда и никто». Также политик Андрей Пивоваров отметил, что Маркаряна задержали по статье средней тяжести. По его мнению, в СИЗО с блогером или его представителями на свободе «уже ведутся беседы и о “правильном патриотичном поведении”, и о том, что нужно серьезно поделиться доходами».
Будут потрошить Буратино до последней копейки.Статья предусматривает условку.
Суд избрал меру пресечения блогеру Макаряну в виде заключения под стражу
Ему предъявлено обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенное в интернете. Вину он не признал.
«На мере пресечения следствие, конечно, попросит арест, но “самый гуманный суд в мире” в этом случае вполне может ограничиться домашним. В конце концов, не пацифик же человек рисовал, да и тусовки его продолжают пиарить, после задержания клиент пойдет еще лучше», — заявил Пивоваров.
Ксения Собчак отметила, что «сначала Арсен Маркарян казался чем-то вроде вечного стендапера для бедных». «Все это сходило с рук именно потому, что речь шла о дамах. В России эта тема считается второстепенной, “бабьим делом”. Можно сколько угодно провоцировать, унижать, глумиться — это вызывает лишь скучающий зевок полиции и ленивое пожимание плеч чиновников», — считает она.
Собчак подчеркнула, что картина мгновенно изменилась, когда Маркарян перешел к тому, «что у государства подчеркнуто красным фломастером, — историческая память, священные символы». Она также заявила, что история с блогером ей напомнила признание прокремлевского политолога Сергея Маркова «иностранным агентом». «Пока играешь в своих песочницах — можно всё. Но стоит вовремя не сориентироваться, система реагирует мгновенно и без сантиментов, и даже горячая поддержка СВО тебе уже не гарант. Та самая логика: вчера ты был клоуном, сегодня уже государственный преступник», — написала Собчак.