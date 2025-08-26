"Выгнали из дома, отец ребенка тоже не захотел взять к себе..." Через что проходят несовершеннолетние беременные в Латвии

Вместе с тем она радуется и редким счастливым историям. «Одна семья очень стабильная. Молодой отец сразу сказал, что хочет быть вместе и воспитывать ребенка. Ему было 19, ей — 17. Оба еще очень юные, но он сразу женился на ней до рождения малыша, и она автоматически получила ускоренное совершеннолетие. Они до сих пор вместе, и все у них хорошо», — с улыбкой говорит Рамона.