Обещают прекрасные условия обучения в Латвии, но реальность оказывается другой - кто обманывает иностранных студентов

Рай прибыл в Латвию из Индии с помощью агентства по привлечению студентов. Он рассказал Latvijas Avīze о своем опыте: "Очень важно открыто говорить о реальности, с которой ежедневно сталкиваются многие иностранные студенты. К сожалению, мой опыт в Латвии был полон проблем - академических, финансовых и эмоциональных. Латвия активно рекламируется в Индии и на Шри-Ланке. Агенты рисуют семьям и будущим студентам очень привлекательную картину жизни и учебы в Латвии. Но по приезде часто выясняется, что реальность иная. Мы сталкиваемся с отсутствием поддержки, неравным отношением, высокими расходами и недостаточной коммуникацией со стороны образовательных учреждений".