Обещают прекрасные условия обучения в Латвии, но реальность оказывается другой - кто обманывает иностранных студентов
Несмотря на рост числа иностранных студентов в Латвии, деятельность агентств по их привлечению остается вне регулирования. В результате некоторые студенты сталкиваются с обманом, завышенными ожиданиями и отсутствием поддержки после приезда в нашу страну.
Ежегодно обучение в Латвии начинает рекордное количество иностранных студентов, и, скорее всего, похожая тенденция сохранится и в этом году. Несмотря на то, что много говорится о необходимости введения более строгих правил приема иностранных студентов и надзора за ними, одна сфера по-прежнему остается без внимания - деятельность агентств по привлечению студентов.
Агентства по привлечению студентов работают как посредники, действуя от имени учебных заведений, чтобы привлечь и оценить потенциальных студентов. За зачисленных студентов агентства получают оплату.
Рай прибыл в Латвию из Индии с помощью агентства по привлечению студентов. Он рассказал Latvijas Avīze о своем опыте: "Очень важно открыто говорить о реальности, с которой ежедневно сталкиваются многие иностранные студенты. К сожалению, мой опыт в Латвии был полон проблем - академических, финансовых и эмоциональных. Латвия активно рекламируется в Индии и на Шри-Ланке. Агенты рисуют семьям и будущим студентам очень привлекательную картину жизни и учебы в Латвии. Но по приезде часто выясняется, что реальность иная. Мы сталкиваемся с отсутствием поддержки, неравным отношением, высокими расходами и недостаточной коммуникацией со стороны образовательных учреждений".
Директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Лиене Левада ранее указала на то, что в настоящее время никак не регулируется деятельность агентов по привлечению студентов. МОН неоднозначно признает, что отделение Государственного агентства развития образования Study in Latvia и МОН получили сведения о некоторых недобросовестных агентах, особенно за пределами Латвии, которые предоставляют потенциальным студентам вводящую в заблуждение или преувеличенную информацию.
Опрошенные вузы, сообщили, что около половины иностранных студентов привлекаются с помощью агентств. Иногда агенты сами обращаются к вузам, предлагая сотрудничество. Обычно такие контакты создаются на конференциях и выставках.