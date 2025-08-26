Рижский аэропорт идет к климатической нейтральности. Но обеспечить комфорт для людей пока не получается

Аэропорт также значительно улучшил транспортную инфраструктуру, сделав ставку на более широкое использование электроэнергии в повседневной работе. Девять новых электробусов заменили старые дизельные машины, обеспечив более тихое и чистое передвижение пассажиров, в том числе людей с ограниченной мобильностью. Параллельно создана соответствующая зарядная инфраструктура как для техники аэропорта, так и для нужд общества.