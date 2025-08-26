Рижский аэропорт идет к климатической нейтральности. Но обеспечить комфорт для людей пока не получается
"Рижский аэропорт сделал важные шаги на пути к тому, чтобы стать ещё более экологичным, энергоэффективным и устойчивым транспортным центром в странах Балтии", - заявило руководство аэропорта. А вот комфорта для пассажиров как не было, так и нет.
Рижский аэропорт заявил, что он получил 3-1 уровень в глобальной программе углеродной аккредитации аэропортов (ACA). Важную роль в этом процессе играет использование возобновляемых источников энергии: в 2024 году на зданиях аэропорта были установлены новые солнечные панели, а также начат проект строительства новой солнечной электростанции на территории аэродрома.
Аэропорт также значительно улучшил транспортную инфраструктуру, сделав ставку на более широкое использование электроэнергии в повседневной работе. Девять новых электробусов заменили старые дизельные машины, обеспечив более тихое и чистое передвижение пассажиров, в том числе людей с ограниченной мобильностью. Параллельно создана соответствующая зарядная инфраструктура как для техники аэропорта, так и для нужд общества.
В 2024 году завершена реконструкция системы электроснабжения аэропорта, что существенно повысило энергоэффективность и безопасность. В рамках устойчивого развития аэропорт также обновил План действий по снижению шума, сотрудничая с самоуправлениями и жителями, чтобы уменьшить воздействие авиационного шума на населённые районы Рижского региона.
Аэропорт также заявляет, что взял на себя обязательство достичь климатической нейтральности уже к 2035 году, значительно сократив выбросы парниковых газов и инвестируя в экологичные технологии.
Эту борьбу за лучший климат, вероятно, оценят жители южных стран, страдающие от жары. Но латвийские авиапассажиры особой заботы со стороны аэропорта "Рига" пока не видят.
Организация по защите прав пассажиров AirHelp опубликовала не так давно свой ежегодный глобальный рейтинг аэропортов, в котором оцениваются показатели пунктуальности, удовлетворенности пассажиров и качества обслуживания.
В этом рейтинге Рижский аэропорт помещен лишь на 128-е место в мире. Наш аэропорт получил 7,4 балла за пунктуальность, 8 баллов за мнение клиентов и 7,5 за еду и магазины. Аэропорты других столиц стран Балтии оценены гораздо выше. Аэропорт Таллина помещен на 50-е место, а Вильнюса - на 52-е.