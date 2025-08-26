Еще одна латвийская отрасль призывает объявить чрезвычайную ситуацию, угрожая ростом цен на продукты питания
Добыча торфа является сезонной — с мая по сентябрь, однако неблагоприятные погодные условия, начавшиеся уже в мае этого года, существенно повлияли на объемы добычи и поставили под угрозу деятельность отрасли, заявила член правления Латвийской ассоциации торфа Ингрида Кригере.
Торфяная отрасль и Латвийская ассоциация торфа призывают Министерство климатa и энергетики объявить в стране чрезвычайную ситуацию в секторе добычи торфа. Также отрасль обращается к третьим сторонам с просьбой учитывать сложившуюся ситуацию и с пониманием относиться к тому, что торфодобытчики объективно не могут выполнить обязательства из-за погодных условий.
Во многих местах Латвии количество осадков превысило месячную норму. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последние три месяца экстремально влажные и очень влажные условия сохраняются во многих районах, особенно сильно страдают регионы Латгале и Видземе, а также частично Земгале.
Особенно тяжёлая ситуация в Латгале и восточной части Видземе, а также частично в Земгале и центральной части Курземе. По информации добытчиков торфа, региональные различия весьма значительны. До 1 августа в Видземе и Латгалии добыча составляла лишь 20–30% от запланированного. В восточной части Видземе есть месторождения, где выполнение плана составляет всего 3%, а в некоторых районах Мадонского края работы вовсе не начались, и есть опасения, что в этом сезоне они так и не будут начаты.
Для добычи торфа необходима сухая, солнечная и ветреная погода — как минимум три-пять дней без дождя, чтобы можно было начать процесс добычи. В этом сезоне таких периодов почти не было, дожди идут регулярно. Сначала поверхность торфяного поля фрезеруют, рыхлят и сушат, после чего торф можно собирать. В этом году часто технологический процесс приходится начинать заново и не доводить до сбора торфа, так как в середине работ начинается дождь и добыча становится невозможной. В отдельных местах техника даже не может перемещаться по полю. Учитывая, что сезон добычи торфа обычно длится с мая по сентябрь, а уже сейчас световой день сокращается и утренняя роса дополнительно увлажняет торф, достичь запланированных объемов добычи становится невозможно. На данный момент добытчики успели собрать лишь 29% от среднего планового объема.
Затяжные дожди угрожают деятельности предприятий. Ряду работодателей придётся приостановить работу или существенно сократить число работников, оставив сезонных и постоянных сотрудников без полной занятости и запланированного дохода. Торфяная отрасль в Латвии обеспечивает 2327 прямых рабочих мест и вместе с косвенными — 5171 (согласно исследованию KPMG за 2023 год), выплачивая конкурентоспособную заработную плату: в 2023 году средняя брутто-зарплата в отрасли составляла 1586 евро, что выше среднего по стране (1537 евро) и заметно превышает уровень зарплат в сельском хозяйстве (1297 евро).
Латвия является значимым игроком на мировом рынке — в стране добывается 31% торфа, используемого в профессиональном садоводстве Европы. Учитывая сложные условия, прогнозируется дефицит торфяного ресурса и рост цен, что повлияет и на уровень цен на продукты питания, поскольку субстрат является важным компонентом в выращивании овощей. Уже сейчас исчерпаны запасы торфа на складах, которые предполагалось пополнить в течение этого сезона, поэтому ситуация становится критической не только для местных производителей, но и для экспортных партнёров.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Латвии на 3 месяца объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.