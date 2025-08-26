Еще одна латвийская отрасль призывает объявить чрезвычайную ситуацию, угрожая ростом цен на продукты питания

Для добычи торфа необходима сухая, солнечная и ветреная погода — как минимум три-пять дней без дождя, чтобы можно было начать процесс добычи. В этом сезоне таких периодов почти не было, дожди идут регулярно. Сначала поверхность торфяного поля фрезеруют, рыхлят и сушат, после чего торф можно собирать. В этом году часто технологический процесс приходится начинать заново и не доводить до сбора торфа, так как в середине работ начинается дождь и добыча становится невозможной. В отдельных местах техника даже не может перемещаться по полю. Учитывая, что сезон добычи торфа обычно длится с мая по сентябрь, а уже сейчас световой день сокращается и утренняя роса дополнительно увлажняет торф, достичь запланированных объемов добычи становится невозможно. На данный момент добытчики успели собрать лишь 29% от среднего планового объема.