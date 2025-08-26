В Риге пройдет крупнейшее шествие в защиту животных: "Свободу курам!"

«Мы приглашаем всех принять участие в шествии за животных! Мы все хотим жить в добром и сострадательном обществе. Человечность требует защищать самых слабых — тех, кто несправедливо страдает и не может защитить себя сам. Участие в шествии — отличная возможность вместе с единомышленниками выступить за защиту животных и поспособствовать важным изменениям в законе, которые избавят бесчисленных животных от тяжелых страданий», — заявила руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катринa Кригере.