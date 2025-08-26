В Риге пройдет крупнейшее шествие в защиту животных: "Свободу курам!"
В субботу, 30 августа, в Риге пройдет крупнейшая в этом году акция в защиту животных — «Шествие за животных 2025: свободу курам», целью которой является призыв к законодателям запретить содержание несушек в клеточных системах в Латвии.
Шествие организует общество «Dzīvnieku brīvība» («Свобода животных») в сотрудничестве с другими латвийскими организациями по защите животных. Организаторы отмечают, что акция задумана как яркое семейное мероприятие с позитивным настроем и решимостью совместными усилиями добиться значимых перемен для тысяч животных, которые сейчас вынуждены проводить жизнь в тесных клетках в индустрии производства яиц в Латвии.
«Мы приглашаем всех принять участие в шествии за животных! Мы все хотим жить в добром и сострадательном обществе. Человечность требует защищать самых слабых — тех, кто несправедливо страдает и не может защитить себя сам. Участие в шествии — отличная возможность вместе с единомышленниками выступить за защиту животных и поспособствовать важным изменениям в законе, которые избавят бесчисленных животных от тяжелых страданий», — заявила руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катринa Кригере.
Организаторы подчеркивают, что в клеточных системах куры-несушки всю жизнь вынуждены стоять в тесноте на металлических решетках, не имея возможности даже нормально походить или расправить крылья, поскольку каждой птице в клетке отводится площадь всего лишь формата листа А4. Между тем давно существуют гораздо более гуманные методы производства яиц, поэтому подобная жестокость в наши дни не имеет никакого оправдания.
Тем временем петицию «Свободу курам», требующую запрета клеточного содержания несушек в Латвии, уже подписали 30 тысяч человек. В ней Сейм призывают установить минимальным стандартом благополучия в производстве яиц содержание кур в птичниках, а не в клетках. Это требование аргументируется интересами большинства общества в защите животных, а также научными исследованиями, подтверждающими, что содержание в клетках не удовлетворяет физиологические и поведенческие потребности кур.
Запрет на клеточное содержание несушек уже принят в ряде стран мира и Европы — Австрии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Бельгии, Словении. В Эстонии законопроект о запрете клеток для кур уже согласован со всеми ответственными министерствами и скоро будет рассмотрен парламентом.
В 2024 году в Латвии в клеточных системах содержалось около 2,5 миллиона несушек, что составляет примерно 70% от общего числа. Сейчас клеточные системы в производстве яиц используют пять компаний, из которых две крупнейшие — Balticovo и APF — уже пообещали отказаться от них в ближайшие годы.
План шествия:
- 12:00 — сбор участников и выбор плакатов в парке Кронвальда.
- 12:30 — открытие шествия: барабаны, скандирование лозунгов, практическая информация для участников.
- 12:45 — шествие по маршруту через Бастионную горку, Старую Ригу, Домскую площадь, мимо Сейма.
- 13:30 — завершение шествия: заключительная речь на площади Бривибас.