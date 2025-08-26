Хотите спасать людей? Bezvests.lv ищет операторов дронов для помощи в поисках пропавших

При этом Фаминский честно предупреждает: поиск пропавших — это тяжелый труд, а не прогулка по парку. Многие новички после первого рейда отказываются, но те, кто остаются, становятся частью команды спасателей. Не стоит забывать и о том, что все операции проводятся бесплатно, а ни один доброволец не получает вознаграждения: "Но мы с благодарностью расскажем о вашей помощи на наших страницах в соцсетях и, при необходимости, дадим официальную рекомендацию о вашем участии в спасении человеческой жизни".