Хотите спасать людей? Bezvests.lv ищет операторов дронов для помощи в поисках пропавших
Латвийская организация Bezvests.lv объявила набор добровольцев-операторов дронов. Поисковики подчеркивают, что беспилотники с камерами и тепловизорами способны существенно ускорить обнаружение пропавших людей и спасти жизни.
Волонтерская организация Bezvests.lv, много лет бесплатно занимающаяся поисками пропавших людей в Латвии, призвала владельцев дронов присоединиться к ее работе. Задача — создать сеть операторов по всей стране, чтобы в каждом регионе был специалист, готовый оперативно подключиться к поискам. «Дрон видит тепловую точку, — объяснил руководитель организации Александр Фаминский. — Пешком человек видит лишь часть леса, а дрон с тепловизором позволяет быстро проверить большую территорию и экономит ресурсы».
Он подчеркнул, что техника не заменяет человека или собаку, но дает огромный выигрыш во времени. «В свое время Минобороны подарило нам дрон. Через пару недель мы с его помощью нашли женщину, которую несколько дней безуспешно искали. Поисковики проходили мимо нее, а тепловизор сразу показал, где она находится. Ее удалось спасти».
Для участия в проекте нужны владельцы дронов с хорошей камерой (желательно с тепловизором), готовые работать по правилам безопасности и координироваться с Bezvests.lv. Добровольцы проходят инструктаж, получают доступ к закрытой Telegram-группе и при желании — официальный сертификат.
При этом Фаминский честно предупреждает: поиск пропавших — это тяжелый труд, а не прогулка по парку. Многие новички после первого рейда отказываются, но те, кто остаются, становятся частью команды спасателей. Не стоит забывать и о том, что все операции проводятся бесплатно, а ни один доброволец не получает вознаграждения: "Но мы с благодарностью расскажем о вашей помощи на наших страницах в соцсетях и, при необходимости, дадим официальную рекомендацию о вашем участии в спасении человеческой жизни".
Желающим присоединиться предлагается написать на info@bezvests.lv
с пометкой «Дроны».