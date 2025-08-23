Недвижимость в пригородах Латвии дорожает: новые тренды на рынке жилья
Традиционно самой ценной недвижимостью считаются квартиры в центрах городов, где наблюдается интенсивный поток людей, развитая инфраструктура и высокий спрос. В прошлом году почти каждая четвертая сделка с привлечением банковского финансирования проходила в регионах Латвии, и тенденции показывают, что все больше людей при покупке жилья выбирают не только центры городов, но и пригороды. Означает ли это, что пригородная недвижимость тоже становится выгодным долгосрочным вложением? Объясняет эксперт по жилищному кредитованию банка Luminor Каспар Саусайс.
Спрос в пригородах определяется не только ценой
Главным преимуществом пригородной недвижимости чаще всего является доступная цена, но это не единственный фактор. Пригороды стали своеобразной золотой серединой, объединяющей возможность жить в более зеленой и спокойной среде, сохраняя при этом доступ к рынку труда, образованию и культурной жизни. Также растет интерес к жилью за пределами столицы. Данные банка Luminor показывают, что чаще всего дома покупают или строят семьи с детьми, а самыми востребованными районами становятся территории в радиусе до 35 километров от Риги. В прошлом году 18% всех сделок пришлись на Марупе, 17% — на Ропажи и столько же — на Кекаву. Важно, что в этих самоуправлениях хорошо развита инфраструктура: есть школы, детские сады, спортивные центры, медицинские учреждения и другие удобства, что особенно важно для семей с детьми.
Хотя застройщики активно сотрудничают с местными властями, чтобы привлечь новых владельцев жилья и сделать объекты более привлекательными, видно, что с годами вместе с растущим интересом к жизни за городом меняется и мышление покупателей. Если раньше решение о покупке жилья основывалось только на цене и внешней привлекательности, то сегодня люди стали гораздо более информированными. Их интересуют планы развития самоуправлений, близость школ, доступность общественного транспорта и даже такие детали, как уличное освещение или тротуары для безопасности детей. Это сигнал для девелоперов: одной лишь качественной постройки уже недостаточно — необходимо обеспечивать и качество жизни, включая удобный доступ к услугам, безопасную среду, общественные пространства и возможности для активного отдыха.
Пригород — это стабильная и растущая ценность
Обычно легче продать недвижимость, расположенную в популярных и густонаселённых районах. А если владелец решит позже сдавать квартиру или дом в аренду, а не продавать, рынок аренды будет гораздо активнее в центрах городов, где рядом расположены учебные заведения и места досуга, а также нет необходимости в личном транспорте. Тем не менее пригородная недвижимость сохраняет свою высокую ценность. Если еще десять лет назад получение ипотеки на дом в сельской местности было сложнее, то сейчас такие объекты тоже нередко оцениваются как стабильные. Большие риски связаны с финансированием хуторов или домов в отдалённых деревнях. Если объект расположен далеко от населённого пункта, где поблизости нет ни домов, ни соседей, важно учитывать возможные риски для кредитора — насколько легко будет найти покупателя, если недвижимость придётся продавать.
Учитывая региональные планы развития Латвии и высокий спрос на частные дома, можно прогнозировать, что пригородная недвижимость в ближайшие годы продолжит расти в цене. Особенно в районах вокруг Риги, где уже сегодня наблюдается сбалансированное развитие жилой застройки и инфраструктуры.
Прежде чем принять решение о месте жительства, стоит тщательно оценить потребности семьи и ежедневные нужды. Одновременно нужно помнить, что покупка недвижимости — это долгосрочная инвестиция, поэтому сегодняшние удобства должны быть уравновешены будущей ценностью и потенциалом развития. Часто пригородное жильё может стать не только отличным домом, но и выгодным вложением в будущее.