Недвижимость в пригородах Латвии дорожает: новые тренды на рынке жилья

Обычно легче продать недвижимость, расположенную в популярных и густонаселённых районах. А если владелец решит позже сдавать квартиру или дом в аренду, а не продавать, рынок аренды будет гораздо активнее в центрах городов, где рядом расположены учебные заведения и места досуга, а также нет необходимости в личном транспорте. Тем не менее пригородная недвижимость сохраняет свою высокую ценность. Если еще десять лет назад получение ипотеки на дом в сельской местности было сложнее, то сейчас такие объекты тоже нередко оцениваются как стабильные. Большие риски связаны с финансированием хуторов или домов в отдалённых деревнях. Если объект расположен далеко от населённого пункта, где поблизости нет ни домов, ни соседей, важно учитывать возможные риски для кредитора — насколько легко будет найти покупателя, если недвижимость придётся продавать.