"Из салата на меня смотрела маленькая улитка": латвийцы делятся самыми неприятными впечатлениями от еды вне дома

«Хотела отпраздновать день рождения в Herbārijs. Забронировала столик на 5 человек (заранее, указав, что у меня ДР). Было только 4 стула. Сказали — ищите сами, у нас нет времени. Столик прямо у входа, на проходе. Вазы для цветов тоже не было, пришлось класть на пол. Еще заранее заказала сырную тарелку на 5 человек, а нам принесли блюдо с тремя кусками сыра. После этого поехали отмечать в другое место».