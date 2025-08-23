"Из салата на меня смотрела маленькая улитка": латвийцы делятся самыми неприятными впечатлениями от еды вне дома
Когда мы идем в ресторан, ожидаем вкусную еду, приятное обслуживание и уютную атмосферу, но реальность не всегда оправдывает ожидания. Латвийские пользователи соцсетей делятся шокирующими и порой комичными историями о походах в кафе и рестораны — от несъедобных блюд и странных «сюрпризов» на тарелке до грубого сервиса и откровенного обмана в счете.
Создательница контента Ариина Балоде (ariinabeauty) на своей платформе задала вопрос: «Каков твой худший опыт похода в ресторан/кафе?» Люди двали самые разные ответы, некоторые из которых на самом деле шокируют:
«Обедала в одном из любимых кафе Цесиса. К еде были салаты. И в них… надкусила что-то твердое. Достаю - а там гелевый ноготь, накрашенный, во всю длину. Никогда больше там не буду есть. Никогда это ощущение не забуду».
«Ресторан в Вентспилсе. Заказываем еду. Мы с дочкой — курицу. Приносят, откусываю кусочек, вкус странный. Муж нюхает, говорит, что все плохо. Зовем официанта, тот понюхал — ну, не так уж и страшно. Мы настаиваем, что еда плохая. Он пошел к повару. Оказалось, перепутали полки — внизу была старая курица, наверху свежая. В результате у меня три дня понос».
«В Айнажи кафе. Звоним, предупреждаем, что будет 20 человек, уточняем, смогут ли обслужить. Отлично, едем! Приехав, заказываем еду, готовы ждать дольше. Начинают приносить фри, холодный суп, путают заказы. Потом кухня объявляет, что больше ничего готовить не будет, заведение закрывается. И еще на нас накричали, что из-за нас они потеряли клиентов. А мы разве не клиенты? Пока ждали еду, в это заведение за несколько часов пришел один-два человека, кроме нас».
«Официантка, проходя мимо, облила ребенка с головы до ног безалкогольным пивом, разбила бокал и ещё один бокал приписала к моему счету. Я была в бешенстве».
«Кафе в Тукумсе. Подошли к кассе, так как нас долго не обслуживали, попросили холодного пива и меню. На нас накричали, что у кассы не обслуживают, ждите. Потом все же принесли меню, еще очень долго принимали заказ. В итоге еда — водянистая, мокрая и холодная картошка фри, абсолютно несъедобное мясо, соусы перепутаны, в салате столько влаги, что все плавало в тарелке. Пошли решать ситуацию, повар начал на нас орать, что мы избалованные».
«Известный в Латвии ресторан — интерьер идеален, еда и подача шикарные. Вечер с партнером прошёл эмоционально. Недалеко сидела большая иностранная компания, думаю, их на 1000% обсчитали, хотели и нас, латышей, тоже — в счет вписали то, чего мы не ели и не пили. Когда я стала рассматривать счет, спросили, зачем так внимательно смотрю? Поднялся скандал, официанты пытались выкрутиться — мол, нас несколько обслуживали, случайно! Эмм… серьезно!? Или это такая тактика?»
«К еде попросила майонез — мне принесли целую пачку Provansas, явно открытую, уголок откусан зубами. Серьезно. Аппетит сразу пропал».
«Хотела отпраздновать день рождения в Herbārijs. Забронировала столик на 5 человек (заранее, указав, что у меня ДР). Было только 4 стула. Сказали — ищите сами, у нас нет времени. Столик прямо у входа, на проходе. Вазы для цветов тоже не было, пришлось класть на пол. Еще заранее заказала сырную тарелку на 5 человек, а нам принесли блюдо с тремя кусками сыра. После этого поехали отмечать в другое место».
«Из салата “Цезарь” между листьями на меня смотрела маленькая улитка».
«Заранее заказали столик на день рождения. Приезжаем — наш столик занят. Извиняются, но говорят ждать, потому что люди засиделись, им нравится атмосфера! Что?! А я со своими 10 гостями стою и жду…».
«На троих принесли еду, ребенку — нет. Объяснение: нам надо параллельно готовиться к банкету. При этом мы были первые и единственные клиенты в тот момент».
«Заказала куриный бургер, ем — мясо странное. Присмотрелась — местами сырое. Сказала официанту, принесли новый. Может, не худший опыт, но после сырой курицы аппетит пропал, и на новый бургер даже смотреть не могла. Зато у парня вместо одного стало два».
«Пошли в дорогой ресторан. В воздухе ароматы изысканной кухни, играет музыка… Пока не увидела в своей порции длинный светлый волос. Желудок свело. Тихо позвала официанта. Но он, как в фильме про сумасшедших поваров, начал орать, пальцами вытащил волос из блюда, поднял его как флаг и заявил, что это мой, потому что его коллега лысый. Соседи по залу смотрели ошарашено. К счастью, менеджер сто раз извинился и предложил десерт. Но это было безумие».
«Нас было человек шесть, заказали еду. Ждали долго, у всех уже второй напиток. Наконец начали приносить блюда. Всем принесли, кроме меня. Я спрашиваю — а где моя порция? Официантка: а вы вообще что-нибудь заказывали?»