Российская альпинистка, вероятно, погибла на пике Победы после недели ожидания помощи
В Киргизии больше недели продолжались безуспешные попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую с переломом ноги на высоте около 7 тысяч метров на пике Победы, где суровые погодные условия и техническая сложность маршрута делают эвакуацию практически невозможной.
47-летняя альпинистка Наталья Наговицина, скорее всего, погибла на пике Победы (7439 м) в Кыргызстане после недели ожидания помощи на высоте около 7 тысяч метров. Сложные погодные условия и техническая трудность маршрута сделали спасательную операцию почти невозможной.
Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске. Напарник ушел за помощью, а иностранные альпинисты пытались эвакуировать пострадавшую, но оставили ее в палатке из-за усталости и непогоды. Позже дрон Минобороны Кыргызстана зафиксировал, что она жива, однако суровые условия — мороз до −26, снегопады и сильный ветер — сорвали все попытки спасения.
Ситуацию усугубили аварийная посадка вертолета 16 августа и травмы у спасателей. В итоге женщина перестала подавать признаки жизни. Ее палатка расположена в труднодоступном месте, где ранее погиб другой альпинист, тело которого до сих пор не спущено. «Ее палатка стоит в той же мульде [форма залегания слоев горных пород в виде чаши], где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировано. От точки, где лежит застрявшая, идет длинный гребень. При идеальной погоде большой сильной акклиматизированной команде понадобится пара дней, чтобы спустить ее. Часть спасателей получили травмы и не смогут принимать участие в спасательной операции. С каждым днем температура на пике становится ниже, завтра ожидается −26 градусов и снег. А Наталья больше не двигается», — сообщают местные СМИ.
Российская альпинистка неделю ожидает помощи спасателей на пике Победы в Кыргызстане.— ЭХО (@echofm_online) August 19, 2025
47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу при спуске и застряла на высоте более семи тысяч метров. Как пишут связанные с силовиками телеграм-каналы, у неё закончились запасы еды и почти не… pic.twitter.com/3l002lZA7W
Для Натальи это было не первое трагическое восхождение: в 2021 году на пике Хан-Тенгри погиб ее муж Сергей - на высоте 6900 метров у альпиниста случился инсульт. Наталья, сопровождавшая мужа, несмотря на уговоры спасателей, отказалась бросить супруга на горе одного и спуститься. В итоге Сергей погиб, а Наталью спасли, но она вернулась в горы, чтобы установить памятную табличку в его честь.
Трагедия произошла на фоне череды несчастных случаев в горах Кыргызстана: за последние дни погибли альпинисты из России, Италии и Германии, еще несколько получили травмы.