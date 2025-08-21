Российская альпинистка, вероятно, погибла на пике Победы после недели ожидания помощи

Ситуацию усугубили аварийная посадка вертолета 16 августа и травмы у спасателей. В итоге женщина перестала подавать признаки жизни. Ее палатка расположена в труднодоступном месте, где ранее погиб другой альпинист, тело которого до сих пор не спущено. «Ее палатка стоит в той же мульде [форма залегания слоев горных пород в виде чаши], где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировано. От точки, где лежит застрявшая, идет длинный гребень. При идеальной погоде большой сильной акклиматизированной команде понадобится пара дней, чтобы спустить ее. Часть спасателей получили травмы и не смогут принимать участие в спасательной операции. С каждым днем температура на пике становится ниже, завтра ожидается −26 градусов и снег. А Наталья больше не двигается», — сообщают местные СМИ.