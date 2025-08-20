Тонут даже трактора: латвийские леса залило дождем, работать в них все труднее

Значительно интенсивнее зарастают прошлогодние лесные посадки, что осложняет выполнение агротехнических работ. Увеличивается время на поиск саженцев. По наблюдениям, производительность падает, и на участках приходится проводить больше времени, чем обычно. В таких условиях зарастают и участки, подготовленные в этом году, а в следующем сезоне агротехнические работы придётся начинать гораздо раньше обычного.