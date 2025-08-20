Тонут даже трактора: латвийские леса залило дождем, работать в них все труднее
Затяжные осадки, которые этим летом охватили регионы Латвии, создали серьёзные трудности для лесного хозяйства, сообщает Latvijas valsts meži (LVM).
«Влажная погода затрудняет подготовку почвы для посадки нового леса весной следующего года, создавая серьёзные риски для реализации планов по восстановлению леса. Наибольшие опасения вызывает именно разработка сырых вырубок, где качество выполнения работ зависит от опыта и профессионализма операторов», — отмечает LVM.
«Во втором полугодии мы начали подготовку почвы с опасениями, хотя наш партнёр был готов к ожидаемым условиям и оснастил тракторы дополнительными цепями для улучшения проходимости на почвах с низкой несущей способностью», — поясняет старший мастер лесоводства Северной Латгалии Кристапс Межатучс.
«Однако даже опытные операторы в таких вырубках сталкиваются с проблемой утонувших тракторов — порой неоднократно», — добавляет Межатучс.
Затяжные дожди этого года, которые начались ещё весной и продолжились большую часть лета, создают и другие трудности в ходе лесохозяйственных работ — ограничивают их проведение и препятствуют нормальному росту леса.
Значительно интенсивнее зарастают прошлогодние лесные посадки, что осложняет выполнение агротехнических работ. Увеличивается время на поиск саженцев. По наблюдениям, производительность падает, и на участках приходится проводить больше времени, чем обычно. В таких условиях зарастают и участки, подготовленные в этом году, а в следующем сезоне агротехнические работы придётся начинать гораздо раньше обычного.
Такая погода сказывается и на лесозащитных мероприятиях. Дожди сокращают период, в течение которого возможно нанесение репеллентов — средств защиты молодых деревьев. Поэтому подрядчикам необходимо постоянно следить за прогнозами погоды, планируя работы: нужно быть внимательными и в лесу, вовремя приостанавливать обработку при начале дождя, чтобы защитные вещества не смывались.
Из-за постоянных дождей в одном из питомников LVM под Мадоной — Podiņi — были затоплены несколько участков с селекционными саженцами лесных деревьев. Длительное пребывание в стоячей воде приводит к потере жизнеспособности молодых деревьев, делает их уязвимыми к различным болезням, так как невозможно проводить ни прополку, ни другие мероприятия по уходу, ни защитную обработку.
Как писал Otkrito.lv, на дождливое лето жалуются и фермеры - в некоторых регионах может быть потеряно до 80% урожая.