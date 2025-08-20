Выделено 18,9 млн евро на развитие магистральных улиц в пяти городах Латвии: в каких?
На развитие магистральных улиц и существующих маршрутов в центрах национального значения Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе будет обеспечено финансирование в размере 18,9 млн евро.
В том числе финансирование Фонда сплочения Европейского союза (ЕС) составит 16,093 млн евро, а национальное софинансирование, или финансирование самоуправлений, - 2,84 млн евро.
В Министерстве сообщения отметили, что цель новых правил - оказать поддержку пяти городам Латвии, сделав вложения в улицы центров национального значения, которые входят в маршруты автодорог европейской транспортной сети (TEN-T). Таким образом будет обеспечено соединение отдельных районов городов и их увязка с сетью TEN-T, строительство, перестройка или модернизация альтернативных грузовых путей.
В министерстве отмечают, что в период планирования фондов ЕС на 2014-2020 годы поддержку на создание альтернативных маршрутов для транзитного и грузового автотранспорта получили самоуправления Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса, где в общей сложности было реализовано девять проектов. В результате построены, перестроены или модернизированы альтернативные грузовые дороги, улицы и путепроводы общей протяженностью 26,6 километра и обеспечено их соединение с сетью TEN-T.
Однако в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии необходимо продолжать вложения в участки автомобильных дорог, входящих в маршруты центров национального значения TEN-T, добавили в ведомстве.
В Елгаве в ходе реализации мероприятия планируется осуществить перестройку улицы Миера на участке от улицы Земeню до ротационного круга на улице Айзсаргу, включая перестройку инженерных сетей, строительство тротуаров и велодорожек, переоборудование освещения, а также перестройку перекрестков в ротационные круги.
В Екабпилсе планируется осуществить перестройку улиц Вароню, Вентас и Даугавпилс на маршруте Даугавпилсского шоссе (А6).
В Юрмале будет перестроен участок Вентспилсского шоссе (A10) как перед въездом в узел сообщения Приедайне, так и на съезде из Юрмалы в направлении Вентспилса, а также на выезде с участка Вентспилсского шоссе на шоссе Рига-Юрмала в направлении Риги.
В Лиепае запланирована перестройка перекрестка улиц Ганибу-Зирню-Аду и оптимизация движения.
В Вентспилсе запланирована перестройка перекрестка улиц Сарканмуйжас дамбис/Бривибас и улучшение светофорной системы на перекрестке Сарканмуйжской дамбис с проспектом Лиелайс, а также строительство параллельной дополнительной полосы ожидания на ул. Прамью.
Правила предусматривают, что к 2029 году протяженность новых или модернизированных автомобильных дорог должна составить 5,8 километра.