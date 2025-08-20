Выделено 18,9 млн евро на развитие магистральных улиц в пяти городах Латвии: в каких?

В министерстве отмечают, что в период планирования фондов ЕС на 2014-2020 годы поддержку на создание альтернативных маршрутов для транзитного и грузового автотранспорта получили самоуправления Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Вентспилса, где в общей сложности было реализовано девять проектов. В результате построены, перестроены или модернизированы альтернативные грузовые дороги, улицы и путепроводы общей протяженностью 26,6 километра и обеспечено их соединение с сетью TEN-T.