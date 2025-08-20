Чем закончился бунт в латвийских тюрьмах из-за игровых приставок?

Один из читателей в письме на портал Delfi указал, что несколько сотен заключенных единодушно отказались выходить на работу, учебу или в целом сотрудничать с администрацией тюрьмы, так как планируется ограничить использование игровых консолей. Как сообщили в Управлении мест заключения (IeVP), работа заключенных может быть разной, например, в хозяйственной сфере — благоустройство территории тюрьмы, раздача еды и другие обязанности. Также часть заключенных трудится у коммерсантов, поставщиков услуг, например, в швейных цехах.