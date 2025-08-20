Чем закончился бунт в латвийских тюрьмах из-за игровых приставок?
Министр юстиции Латвии подтвердила завершение тюремного бунта, вызванного планами ограничить игровые консоли, подчеркнув угрозу их использования для преступной связи и необходимость усиления контроля в местах заключения.
Начавшийся в понедельник в нескольких тюрьмах бунт завершился, и все вернулось в привычное русло, на пресс-конференции после заседания правительства журналистам сообщила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Министр подчеркнула, что Министерство юстиции (МЮ) продолжит работу над обеспечением безопасности общества и не может допустить ситуацию, когда игровые консоли используются для совершения преступлений.
Она упомянула, что в США ранее был совершен теракт, которым руководили из тюрьмы, используя игровую консоль.
Ранее сообщалось, что в Елгавской, Валмиерской и Даугавгривской тюрьмах, а также в отдельных случаях в Лиепайской тюрьме в понедельник начался бунт заключенных, который мог быть связан с предстоящим ограничением использования игровых консолей.
Один из читателей в письме на портал Delfi указал, что несколько сотен заключенных единодушно отказались выходить на работу, учебу или в целом сотрудничать с администрацией тюрьмы, так как планируется ограничить использование игровых консолей. Как сообщили в Управлении мест заключения (IeVP), работа заключенных может быть разной, например, в хозяйственной сфере — благоустройство территории тюрьмы, раздача еды и другие обязанности. Также часть заключенных трудится у коммерсантов, поставщиков услуг, например, в швейных цехах.
Среди причин бунта назывались медицинское обслуживание в тюрьмах, а также перенаселенность и условия содержания, однако последней «каплей» в решении о бунте стало решение МЮ о постановлении Кабинета министров, которое ограничит использование игровых консолей, передал Delfi.
IeVP подчеркнуло, что в последние годы функциональность игровых устройств стремительно развилась, позволяя использовать их не только для игр, но и для несанкционированной связи — как между заключёнными, так и с лицами за пределами мест заключения.
На практике все чаще констатируется, что такие устройства заключенные используют не для поддержания семейных связей, а для продолжения преступных контактов — организации новых преступлений, координации доставки наркотиков, телефонов и других запрещенных предметов, а также для проведения финансовых операций.
В IeVP указали, что планируемые поправки предусматривают и впредь разрешать использование более старых игровых консолей без подключения к интернету и передачи данных, тогда как устройства с функциями интернета и связи будут запрещены.