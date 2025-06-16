ВИДЕО: на авиасалоне в Париже представят самый большой самолет в мире

Самолет будет продемонстрирован на Парижском авиасалоне 2025 года, который проходит с 16 по 22 июня. Компания Radia, разработавшая этот самолет, в ближайшие дни представит его характеристики. Первый образец самолета под названием WindRunner позиционируется как самый большой самолет в мире. Он сможет перевозить как лопасти ветряков, так и спутниковые системы для стартовых площадок, сообщает издание 01 Net. Также самолет может использоваться вооруженными силами. Хотя первый образец еще не собран, его модель будет представлена на авиасалоне в Париже.