ВИДЕО: на авиасалоне в Париже представят самый большой самолет в мире
Этот огромный самолет сможет перевозить в 12 раз больше груза, чем Boeing 747 — и вскоре он будет представлен публике. Новый грузовой самолет будет способен взлетать и приземляться на грунтовые взлетно-посадочные полосы длиной всего 1800 метров.
Самолет будет продемонстрирован на Парижском авиасалоне 2025 года, который проходит с 16 по 22 июня. Компания Radia, разработавшая этот самолет, в ближайшие дни представит его характеристики. Первый образец самолета под названием WindRunner позиционируется как самый большой самолет в мире. Он сможет перевозить как лопасти ветряков, так и спутниковые системы для стартовых площадок, сообщает издание 01 Net. Также самолет может использоваться вооруженными силами. Хотя первый образец еще не собран, его модель будет представлена на авиасалоне в Париже.
Radia уже заключила партнерства с итальянскими компаниями Leonardo и Magnaghi Aerospace (MAGroup), а также с Aernova в Испании. Сообщается, что обсуждаются соглашения с Францией и Германией. «Французский рынок имеет ключевое значение для будущего Radia — не только как центр передового аэрокосмического производства, но и как стратегический партнер в области энергетических инноваций и обороны, — заявил Марк Лемке, вице-президент Radia. — Мы рассчитываем на построение устойчивых промышленных отношений во Франции и по всему региону».
WindRunner будет иметь длину около 108 метров, высоту 24 метра, а размах крыльев составит 80 метров. Он сможет перевозить ветряные турбины длиной до 100 метров. Radia планирует использовать экологически чистое авиационное топливо для четырех двигателей самолета, но его реальный углеродный след пока неизвестен.
Благодаря способности садиться на грунтовые полосы, WindRunner способен закрыть нишу в авиационной отрасли. Его многофункциональные технологии можно будет применять в обороне, аэрокосмической сфере и при перевозке других типов грузов.
Ранее самым большим самолетом в мире считался украинский Ан-225 «Мрия» - 84 метра. Армия РФ уничтожила этот самолет, когда пыталась захватить Киев в феврале 2022 года.
Авиационный рынок растет быстро. Так, Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов Airbus в рамках крупной сделки.