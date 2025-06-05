Назло Америке: Китай намерен купить сотни пассажирских самолетов не у США, а у Европы
Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов Airbus в рамках крупной сделки, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Китай рассматривает такую возможность уже в следующем месяце, когда европейские лидеры посетят Пекин, чтобы отметить долгосрочные связи между странами.
В настоящее время ведутся переговоры с китайскими авиакомпаниями о размере потенциального заказа, сообщили источники, попросившие не называть их имен, обсуждая конфиденциальные вопросы. По их данным, в сделке может быть задействовано около 300 самолетов, включая как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные модели, а один человек сказал, что объем заказа может составить от 200 до 500 самолетов.
В свою очередь как сообщает Reuters, акции европейского авиастроителя Airbus выросли на фоне усиливающихся признаков переговоров о продаже сотен самолетов Китаю. Эти переговоры активизировались накануне саммита лидеров ЕС и Китая, который состоится в июле.
Обсуждение потенциальной крупной сделки продолжается уже более года, поскольку Пекин рассматривает варианты расширения флота своих внутренних авиакомпаний на фоне торговой напряженности с США — родиной основного конкурента Airbus, компании Boeing.
Ранее мы сообщали о том, что Китай намерен наказать США и заодно весь остальной мир тем, перестав экспортировать редкоземельные металлы. Из-за этого может остановиться мировой автопром.