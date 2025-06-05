Назло Америке: Китай намерен купить сотни пассажирских самолетов не у США, а у Европы

В настоящее время ведутся переговоры с китайскими авиакомпаниями о размере потенциального заказа, сообщили источники, попросившие не называть их имен, обсуждая конфиденциальные вопросы. По их данным, в сделке может быть задействовано около 300 самолетов, включая как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные модели, а один человек сказал, что объем заказа может составить от 200 до 500 самолетов.