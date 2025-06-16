Латвийскую Национальную оперу закроют на несколько месяцев, но почему?

По словам Волдиньша, в ЛНОБ необходимо заменить инженерные сети и коммуникации. Работы планировались давно, чтобы их можно было провести летом, когда спектакли не проходят. Однако, как утверждает Волдиньш, чиновники больше года согласовывали условия закупки, и теперь сроки завершения работ уже приближаются, в результате чего деятельность оперы все же придется приостановить на несколько месяцев.