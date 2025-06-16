Латвийскую Национальную оперу закроют на несколько месяцев, но почему?
Из-за несвоевременно разработанных правил реконструкции Латвийская Национальная опера и балет (ЛНОБ) будет вынуждена закрыться на несколько месяцев, сообщает передача TV3 "Nekā personīga".
Председатель правления ЛНОБ Сандис Волдиньш рассказал в передаче о запланированных ремонтных работах и задержках из-за бюрократии.
По словам Волдиньша, в ЛНОБ необходимо заменить инженерные сети и коммуникации. Работы планировались давно, чтобы их можно было провести летом, когда спектакли не проходят. Однако, как утверждает Волдиньш, чиновники больше года согласовывали условия закупки, и теперь сроки завершения работ уже приближаются, в результате чего деятельность оперы все же придется приостановить на несколько месяцев.
Волдиньш пояснил, что все инженерные системы ЛНОБ находятся в критическом состоянии и разрушаются. Первоначально планировалось выполнить необходимые работы за два летних сезона без значительного влияния на деятельность театра. Однако из-за бюрократических проволочек сроки сдвинуть не удалось — крайний срок завершения работ установлен на 30 мая следующего года. Поэтому, чтобы все успеть, придется работать в сверхурочные и по ночам.
"К сожалению, в следующем году на два месяца мы будем вынуждены ограничить публичную деятельность, чтобы вообще уложиться в сроки", — заявил председатель правления ЛНОБ.
Как сообщалось ранее, в историческом здании ЛНОБ будут реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности на сумму 12,1 миллиона евро. Это станет крупнейшей инвестицией в здание театра с начала его реконструкции в 1990-х годах. Из общей суммы 11,6 миллиона евро финансируются за счет средств ЕС в рамках Плана восстановления и устойчивости. В проект также будут вложены собственные средства ЛНОБ.
Волдиньш ранее подчеркивал, что театр последовательно работает над улучшением энергоэффективности, стремясь к устойчивым и экологически чистым решениям. Обновление инженерных систем позволит решить проблемы с температурным режимом, качеством воздуха и микроклиматом в здании, а также повысит энергоэффективность исторического корпуса.
Здание ЛНОБ является памятником архитектуры государственного значения, поэтому в процессе реконструкции особое внимание будет уделено выполнению энергоэффективных мероприятий в соответствии с рекомендациями художественно-технического обследования, включая, при необходимости, восстановление интерьеров отдельных помещений.