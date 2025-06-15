"Ракета летела прямо в нашу сторону!" - латвийская пара своими силами сбежала из охваченного войной Иерусалима

Аннемария также не скрывает критики в адрес латвийского МИД, указывая, что полученная информация о возможности добраться до Каира была ложной. «В любом случае я безмерно благодарна и счастлива, что мы выбрались из всего этого хаоса и безумия. Это был долгий путь, полный нюансов, стресса и вызовов… и я не могу передать словами, насколько спокойно и счастливо я себя сейчас чувствую», — написала она.