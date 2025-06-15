Иран снова атаковал Израиль около 75 баллистическими ракетами: попадание в жилые дома, 10 погибших и более 245 пострадавших

Мэр Бат-Яма Цвика Брот рассказал о ситуации на месте попадания иранской ракеты в городе, где погибли шесть человек. "До прибытия большинства спасательных сил дорога здесь была завалена металлическими обломками, - сказал он. - Все машины были в пыли, а люди лежали на дороге - картины, которые действительно напомнили катастрофу башен-близнецов (11 сентября 2001 года)". По словам мэра, "поврежден 61 дом, из которых шесть или семь, вероятно, придется снести, но это количество может увеличиться". Брот добавил: "К сожалению, мы еще не завершили эвакуацию всех жителей. Мы предполагаем, что это число еще возрастет".