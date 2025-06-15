Иран снова атаковал Израиль около 75 баллистическими ракетами: попадание в жилые дома, 10 погибших и более 245 пострадавших
Вечером 14 июня с наступлением темноты Иран устроил комбинированную атаку против Израиля с использованием около 75 баллистических ракет и десятков дронов. Иранские залпы пытались поддержать и хуситы, выпустившие ракету в сторону Израиля. На этот раз основные удары пришлись на жилые кварталы, а не на военные объекты.
По состоянию на момент публикации известно о шести погибших при падении двух ракет в городе Бат-Ям. Среди них - 10-летний мальчик и 8-летняя девочка, две женщины в возрасте 55 и около 60 лет, а также подросток 18 лет и мужчина в возрасте около 70 лет, сообщает 9 канал. Всего с прошлой ночи в разных местах погибли 10 человек.
Командующий Службой тыла генерал-майор Рафи Мило прибыл на место падения ракеты в Бат-Яме и сказал: "Мы пережили тяжелую ночь с прямыми попаданиями в два здания в центре жилых районов, одно место - здесь в Бат-Яме и еще одно в Реховоте". Генерал-майор Мило добавил: "Наши силы работают над поиском дополнительных выживших. В Реховоте буквально в эти минуты нам удалось спасти выжившего из-под обломков". По его словам, "тяжелый инцидент здесь – напоминание о том, насколько важно соблюдать инструкции Службы тыла".
Мэр Бат-Яма Цвика Брот рассказал о ситуации на месте попадания иранской ракеты в городе, где погибли шесть человек. "До прибытия большинства спасательных сил дорога здесь была завалена металлическими обломками, - сказал он. - Все машины были в пыли, а люди лежали на дороге - картины, которые действительно напомнили катастрофу башен-близнецов (11 сентября 2001 года)". По словам мэра, "поврежден 61 дом, из которых шесть или семь, вероятно, придется снести, но это количество может увеличиться". Брот добавил: "К сожалению, мы еще не завершили эвакуацию всех жителей. Мы предполагаем, что это число еще возрастет".
Иранское информационное агентство Fars сообщило, что Иран впервые использовал управляемую ракету во время ночного обстрела Израиля. Согласно сообщению, ракета называется "Хадж Касем" в честь бывшего командующего силами "Кудс" Касема Сулеймани. Ракета имеет дальность 1400 км, весит 7 тонн, несет боеголовку весом 500 кг и может двигаться со скоростью 12 Махов и поражать цель со скоростью 6 Махов. По словам министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, она способна уклоняться от систем противоракетной обороны типа THAAD и Patriot.
Ранее сообщалось о погибших вечером четырех членах одной семьи в арабо-израильском городке Тамра. Таким образом, общее число убитых иранскими военными за минувшие вечер и ночь, составляет на момент публикации десять человек. Это число может вырасти, потому что разбор завалов еще не завершился.
Общее число пострадавших за ночь превысило 245 человек. Состояние шести из них - тяжелое.
Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал гибель израильтян в результате иранского ракетного обстрела. Он сказал: "Это очень печальное и тяжелое утро. Наши сестры и братья были убиты и ранены ночью в результате преступных иранских атак против гражданского населения в Бат-Яме, Тамре и других населенных пунктах. Евреи и арабы, коренные жители и новые репатрианты, среди которых дети и пожилые люди, женщины и мужчины". Герцог добавил: "Я разделяю скорбь семей и переживаю ужасную утрату. Молюсь о выздоровлении раненых и обнаружении пропавших без вести".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "не имели никакого отношения" к израильским атакам на Иран в рамках операции "Народ-лев". В своей соцсети Truth Social он предупредил, что в случае любого нападения со стороны Ирана на американские объекты США "обрушат на него всю мощь своих вооруженных сил в масштабах, которых мир еще не видел". По словам Трампа, Вашингтон "с легкостью может достичь соглашения между Ираном и Израилем" и положить конец "кровавому конфликту" между странами.
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