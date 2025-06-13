В Европе измерили уровень бедности среди молодых людей. Данные по Латвии оказались неожиданными

- способность справляться с непредвиденными расходами;

- способность позволить себе оплатить одну неделю ежегодного отпуска вдали от дома;

- возможность преодолеть проблемы с задолженностью по платежам (по ипотеке или арендной плате, коммунальным платежам, рассрочке или другим платежам по кредиту);

- возможность позволить себе обед с мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом каждый второй день;

- возможность поддерживать дом в достаточной теплоте;

- возможность иметь доступ к автомобилю для личного пользования;

- возможность заменить изношенную мебель.