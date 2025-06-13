В Европе измерили уровень бедности среди молодых людей. Данные по Латвии оказались неожиданными
По данным Eurostat, в 2024 году уровень серьезной материальной и социальной необеспеченности среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет в ЕС составил 5,8%. В Латвии он значительно ниже, хотя мы давно привыкли, что по показателям качества жизни страна обычно плетется в хвосте европейских рейтингов.
Наибольшая доля молодежи, испытывающей серьезную материальную и социальную необеспеченность, была зафиксирована в Болгарии (17,2%), Румынии (14,7%) и Греции (14,4%). Напротив, в десяти странах ЕС этот показатель был ниже 3,0%: Хорватия, Словения, Польша, Эстония, Люксембург, Чехия, Латвия, Кипр, Ирландия и Португалия. Для Латвии этот показатель составил 2,5%.
В 2024 году общий уровень риска бедности или социальной изоляции (здесь речь идет об обычной бедности, а не серьезной) среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет составил в ЕС 24,1%, что на 3,1 процентного пункта выше, чем среди всего населения (21,0%).
Показатель Латвии здесь уже не столь хорош - 19,1% молодых людей в стране испытывают разного рода лишения. Но все равно бедной молодежи у нас меньше, чем в 11 странах ЕС, включая Эстонию, Португалию, Венгрию, Австрию, Польшу и др.
Eurostat определяет уровень бедности путем опросов и депривационным методом, то есть, выясняя у респондентов, чего они лишены в сравнении с "нормальными" людьми. Среди этих отсутствующих у бедняков вещей отмечают не только материальные объекты, но и социальные.
Всего считают 13 позиций и если у опрошенного отсутствуют 7 из них - он "серьезно беден". Семь пунктов относятся к состоянию дел в домохозяйстве (семье), а оставшиеся шесть - к отдельному человеку.
Вот этот список для домохозяйства:
- способность справляться с непредвиденными расходами;
- способность позволить себе оплатить одну неделю ежегодного отпуска вдали от дома;
- возможность преодолеть проблемы с задолженностью по платежам (по ипотеке или арендной плате, коммунальным платежам, рассрочке или другим платежам по кредиту);
- возможность позволить себе обед с мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом каждый второй день;
- возможность поддерживать дом в достаточной теплоте;
- возможность иметь доступ к автомобилю для личного пользования;
- возможность заменить изношенную мебель.
А это список для отдельных людей:
- наличие подключения к интернету;
- возможность замены изношенной одежды на новую;
- наличие двух пар хорошо сидящей обуви (включая пару всепогодной обуви);
- возможность тратить небольшую сумму денег каждую неделю на себя;
- возможность регулярного досуга;
- возможность собираться с друзьями/семьей за напитками/едой не реже одного раза в месяц.
Бедность, конечно, вещь относительная. Поэтому при сравнении пенсий в Латвии и Германии выяснилась одна интересная вещь.