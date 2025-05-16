Такая разная бедность: при сравнении пенсий в Латвии и Германии выяснилась удивительная вещь

Издание пишет, что если у пенсионера полный страховой стаж (45 лет и больше), средняя пенсия в Германии в 2023 году составляла 1 604 € в месяц. Но если учитывать все пенсии по старости (включая тех, кто работал меньше), то средняя выплата падает до около 1 100 € . "Это значит, что многие пенсионеры получают меньше, чем ожидается, и больше людей оказываются за чертой бедности", - сообщает издание. Все вышеперечисленные суммы пенсий приведены нетто, то есть после уплаты налогов.