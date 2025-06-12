Они что-то знают? Латвийские врачи о здравоохранении думают хуже, чем их пациенты
Согласно опросу, проведенному исследовательским центром SKDS, жители Латвии считают профессию врача самой престижной. В то же время результаты опроса самих врачей показывают, что они оценивают престиж своей профессии значительно скромнее, хотя и выше, чем в аналогичном опросе четыре года назад.
Престижная тройка
В рамках исследования SKDS были отдельно опрошены врачи и общественность, чтобы узнать мнение о престиже врачебной профессии, оценке системы здравоохранения, отношении к вакцинации, мотивации врачей, случаям насилия в отношении врачей, вопросам просвещения в области здоровья и другим важным темам.
Одна из традиционных частей опроса посвящена выяснению престижа профессии врача. Врачей просили оценить, какие профессии, по их мнению, являются самыми престижными в Латвии. Как и в 2022 году, в тройку самых престижных профессий врачи включили архитектора, адвоката и предпринимателя. Престиж своей профессии они оценили в среднем на 7,18 балла по 10-балльной шкале — это выше, чем в предыдущих опросах. Между тем жители Латвии признали профессию врача самой престижной, за ней следуют архитекторы, адвокаты и предприниматели.
Врачи о медицине думают хуже
В опросе жители и врачи также оценили систему здравоохранения Латвии и ее соответствие современным требованиям. В целом как хорошую ее оценили лишь 13% врачей и 22% жителей, а как плохую — 30% врачей и 31% жителей. По сравнению с опросом 2022 года положительная оценка со стороны жителей немного выросла (в 2022 году систему как хорошую оценили только 17%).
Что касается уровня грамотности общества, 31% врачей оценивают понимание здоровья их пациентами как в целом низкое. 55% считают его средним, а только 9% — скорее высоким. 93% врачей считают, что в школах Латвии необходимо ввести обязательный предмет по вопросам здоровья.
По сравнению с 2022 годом, немного увеличилось число врачей, которые считают, что работа в сфере здравоохранения получает достойную финансовую оценку, а также улучшились условия труда. Однако 59% врачей по-прежнему считают, что финансовая оценка их труда остается недостаточной.
Опрос также показывает, что многие врачи по-прежнему вынуждены работать в нескольких местах — 22% работают даже в трех и более учреждениях. Только 44% опрошенных заявили, что у них одно место работы. Эти данные ясно свидетельствуют о хронической нехватке врачей в Латвии.
Горят на работе
Проблема профессионального выгорания по-прежнему является неотъемлемой частью врачебной профессии. За 10 лет проведения этих опросов ситуация существенно не изменилась. По-прежнему 32% врачей часто сталкиваются с выгоранием, 55% — иногда. Только 10% опрошенных заявили, что никогда не испытывали выгорания.
Данные опроса также показывают, что количество пациентов, с которыми врачи контактируют в течение недели, немного сократилось по сравнению с 2022 годом, когда еще ощущалось влияние Covid-19. В этом году в среднем это 78 пациентов в неделю, тогда как в 2022 году — 80.
77% жителей, как и в 2022 году, отмечают, что для них важно, чтобы у лечащего врача была хорошая репутация. Чуть больше, чем четыре года назад, жители также указывают, что для них важно, чтобы у врача было время на неспешную беседу с пациентом.
Ранее ситуацию в латвийской медицине охарактеризовали как хаотичную и перегруженную: государственные квоты ограничены, а доступ к специалистам — крайне затруднен.