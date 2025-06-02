Латвийская медицина в тупике: пациенты ждут месяцами, а врачи разрываются между государственными больницами и частными клиниками

В Латвии пациентам приходится ждать консультаций и процедур по 2–6 месяцев, что вызывает массовое недовольство и вынуждает обращаться в частные клиники, где обслуживание быстрее, но значительно дороже. Проблема осложняется тем, что многие врачи работают сразу в нескольких городах, чтобы заработать на достойную жизнь. По словам Барлоти, некоторые специалисты принимают пациентов в Риге, Елгаве, Салдусе, Бауске — и так каждый день. Это делает систему неэффективной и перегруженной: один врач, при стабильной нагрузке, мог бы полноценно работать в одном месте. Однако реальность — постоянные разъезды и растущая нехватка времени.