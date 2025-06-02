Латвийская медицина в тупике: пациенты ждут месяцами, а врачи разрываются между государственными больницами и частными клиниками
Ситуацию в латвийской медицине можно охарактеризовать как хаотичную и перегруженную. Руководитель Jelgavas klīnika Кинтия Барлоти в эфире TV24 прямо указала на системные проблемы: государственные квоты ограничены, а доступ к специалистам — крайне затруднен.
В Латвии пациентам приходится ждать консультаций и процедур по 2–6 месяцев, что вызывает массовое недовольство и вынуждает обращаться в частные клиники, где обслуживание быстрее, но значительно дороже. Проблема осложняется тем, что многие врачи работают сразу в нескольких городах, чтобы заработать на достойную жизнь. По словам Барлоти, некоторые специалисты принимают пациентов в Риге, Елгаве, Салдусе, Бауске — и так каждый день. Это делает систему неэффективной и перегруженной: один врач, при стабильной нагрузке, мог бы полноценно работать в одном месте. Однако реальность — постоянные разъезды и растущая нехватка времени.
Согласно опросу Латвийского общества врачей за 2024 год, 65% медиков работают минимум на двух ставках, а треть из них совмещают государственные и частные учреждения. Такая нагрузка неизбежно отражается на качестве помощи.
Параллельно в стране стремительно растет сектор частной медицины — за последние пять лет число частных клиник увеличилось на 25%, особенно в крупных городах. Они активно переманивают специалистов, предлагая высокие зарплаты и лучшие условия. Государственные больницы, чтобы не проиграть в конкуренции, вынуждены повышать оплату, что создает замкнутый и неустойчивый круг. Она поделилась опытом Jelgavas klīnika: «Нам в Елгаве нужны хорошие специалисты, и мы готовы платить конкурентоспособные зарплаты, даже по сравнению с Ригой». В передаче Барлоти призвала врачей присоединяться к их учреждению.
По данным Министерства здравоохранения за 2024 год, среднее время ожидания консультации специалиста по государственной квоте в Латвии составляет от 2 до 6 месяцев, тогда как в частных клиниках это редко превышает 1–2 недели. Без реформы медицина в Латвии рискует окончательно превратиться в услугу только для тех, кто может за нее платить.