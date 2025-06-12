Родственники жалуются на пропажу ценных вещей пациентов в больнице Страдиня
Надежда, чей отец после тяжелого обострения состояния здоровья скончался в Университетской клинической больнице имени П.Страдиня, рассказала программе Bez Tabu, что, когда она пришла за вещами отца, среди них не оказалось золотой цепочки стоимостью 2000 евро.
"Когда мы начали искать ценные вещи, нам отдали только кольца, цепочки не было. В больнице сказали, что все будет в порядке, все найдется. Говорили, что не нужно писать заявление в полицию. Я очень много раз ездила в больницу, разговаривала с персоналом, но никаких подвижек не было", — говорит Надежда.
Она также отмечает, что в выписке из больницы указано, что у мужчины были два кольца, но о наличии цепочки ничего не было сказано. В поисках ответов Надежда связалась с водителем машины скорой помощи, который доставил отца в больницу, и он подтвердил, что цепочка на шее у мужчины в момент его госпитализации была.
По словам Надежды, цепочка нашлась только после того, как она все-таки подала заявление в полицию. "С момента пропажи прошло три недели, может и больше. Цепочка в итоге нашлась, но объяснить, как она пропала и где все это время находилась, так и не смогли", — говорит она.
Главная медсестра больницы Ева Цела рассказала, что лично пересмотрела записи камер наблюдения, чтобы установить момент исчезновения цепочки. "Пациент был в критическом состоянии, из приемного отделения его сразу повезли на КТ-обследование головы. В таких случаях нужно снимать все ценные вещи. Цепочка была снята, а кольца оставлены пациенту", — пояснила Цела. "После обследования пациента увезли дальше, а цепочка осталась в этом кабинете. По инструкции, все найденные вещи передаются в хранилище как неопознанные и регистрируются. Сотрудники так и поступили", — добавила она.
Похожий случай произошел относительно недавно. Свекровь Лилиты была доставлена в больницу Страдиня из дома престарелых на машине скорой помощи. К сожалению, женщина скончалась в больнице. Когда родственники приехали за ее личными вещами, они обнаружили, что среди них не было обручального кольца. "Обручального кольца свекрови не было ни в одном документе. Получается, как будто она прибыла в больницу без кольца. Ранее ее уже привозили в эту больницу, но это был первый раз, когда она поступила туда без сознания", — говорит Лилита, однако категорически отвергая версию о краже со стороны сотрудников.
Администрация больницы повторно изучила записи видеонаблюдения и пришла к выводу, что на момент прибытия пациентки в больницу кольца на ее пальце не было.
После этого случая в кабинете для обследований установили камеру видеонаблюдения. В прошлом году больница получила шесть заявлений о пропаже ценных вещей, в этом году — три.