Родственники жалуются на пропажу ценных вещей пациентов в больнице Страдиня

Похожий случай произошел относительно недавно. Свекровь Лилиты была доставлена в больницу Страдиня из дома престарелых на машине скорой помощи. К сожалению, женщина скончалась в больнице. Когда родственники приехали за ее личными вещами, они обнаружили, что среди них не было обручального кольца. "Обручального кольца свекрови не было ни в одном документе. Получается, как будто она прибыла в больницу без кольца. Ранее ее уже привозили в эту больницу, но это был первый раз, когда она поступила туда без сознания", — говорит Лилита, однако категорически отвергая версию о краже со стороны сотрудников.