СМИ: Израиль готов к атаке на Иран; США эвакуировали дипломатов и семей военнослужащих из Ближнего Востока
В США сообщают о тупиковой ситуации на переговорах по ядерной сделке, которые оказались на грани срыва. Тем временем из-за растущего риска военных ударов была проведена эвакуация американских дипломатов и семей военнослужащих из Ирака, Кувейта и Бахрейна.
Официальные американские представители были проинформированы о том, что "Израиль полностью готов начать атаку на Иран". Об этом сообщил в четверг, 12 июня, американский телеканал CBS со ссылкой на несколько анонимных источников, передает vesty.co.il.
Согласно сообщению, в США ожидают, что Иран может ответить и атаковать американские объекты в соседнем Ираке. Это одна из причин, по которой Вашингтон распорядился сократить присутствие на Ближнем Востоке, в том числе эвакуировать американских дипломатов и семьи военнослужащих из Ирака, Кувейта и Бахрейна. Тем временем другое американcкое издание, The Washington Post, сообщило, что США находятся "в высокой степени готовности" к возможной атаке Израиля на Иран.
Согласно публикации, это произошло спустя несколько часов после того, как в СМИ появились сообщения об эвакуации части персонала посольства в Ираке и утверждения об отъезде сотрудников диппредставительств в Бахрейне и Кувейте. Также, по данным Washington Post, госдепартамент США распорядился, чтобы "все посольства, находящиеся в радиусе возможного удара Ирана", включая представительства в Восточной Европе и Северной Африке, собрали экстренные штабы для обсуждения мер по усилению защиты и обеспечению безопасности на фоне существующих угроз.
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами ответил на вопрос о том, почему американские военные на Ближнем Востоке получили приказ об эвакуации. Он сказал коротко: "Скоро все увидите". Одновременно источник в Вашингтоне сообщил агентству Reuters, что специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф встретится 15 июня с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Виткофф накануне присутствовал на мероприятии в Нью-Йорке, однако был срочно вызван в Белый дом по распоряжению Трампа. По словам приближенных, президент лично звонил ему не менее пяти раз.
Трамп, ранее заявлявший о возможности достижения соглашения с Ираном, в ночь на 12 июня написал в своей социальной сети Truth Social: "Я более чем когда-либо уверен, что в ближайшие дни армия США будет приумножать славу". Обращаясь к американским военным, президент добавил: "Вы проявите безграничное мужество. Вы защитите каждый дюйм земли Соединенных Штатов и будете сражаться за Америку в любом уголке мира".
Как пояснили обозреватели The New York Times, обострение риторики связано с тупиковой ситуацией в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
Отметим, что накануне, 11 июня, госдепартамент США подтвердил частичную эвакуацию персонала американского посольства в Ираке и добавил, что также отдано распоряжение об эвакуации вспомогательного персонала с членами семейств из посольств в Бахрейне и Кувейте.
Одновременно официальный представитель США сообщил Reuters и AP, что семьям американских военнослужащих в Бахрейне также разрешено временно эвакуироваться "в связи с растущей региональной напряженностью". Эвакуацию санкционировал министр обороны США Пит Хегсет.
Ранее из Тегерана прозвучали угрожающие заявления. Иранский министр обороны Азиз Насир-Заде заявил, что в случае, если переговоры по ядерной программе провалятся и Ирану "будет навязан конфликт", Исламская республика нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал переговоры с США по ядерной сделке, заявив: "Наши враги пытаются разжечь внутренние конфликты, чтобы атаковать нас, но благодаря нашему единству мы сорвем их усилия. Мы поддерживаем контакт с США и Европой, но не будем подчиняться диктату. Никто не вправе мешать нам проводить научные исследования в ядерной сфере. Они требуют, чтобы мы отказались от своих возможностей, чтобы Израиль мог сбрасывать бомбы на наши головы. Мы не стремимся производить ядерное оружие".
Ранее британское агентство безопасности торгового судоходства (UKMTO), которое информирует коммерческие суда на Ближнем Востоке о чрезвычайных ситуациях и рисках, опубликовало необычное предупреждение. Констатировав обостряющуюся напряженность на Ближнем Востоке, агентство отметило, что развитие событий может привести к эскалации военной деятельности и оказать непосредственное влияние на судоходство в районе Персидского залива.
Как сообщает Reuters, в UKMTO призвали экипажи торговых судов проявлять повышенную осторожность во время плаваний в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. Агентство не указало, откуда исходит угроза, однако следует учесть, что предупреждение распространено на фоне заявлений в Израиле и США о возможности удара по ядерным объектам Ирана.
К моменту публикации материала не назначена дата нового раунда американо-иранских переговоров по обменной сделке. В Вашингтоне уже неоднократно предупреждали, что в случае провала переговоров иранская ядерная проблема будет решена военными методами.
11 июня президент США Дональд Трамп заявил в интервью для подкаста издания New York Post, что он не уверен в успехе дипломатических контактов с Ираном. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на заключение новой ядерной сделки с Тегераном, Трамп сказал: "Не знаю. Я считал, что это возможно, но с каждым днем у меня все меньше уверенности".
Вместе с тем американский лидер выразил надежду на изменение позиции Ирана, которое позволило бы Соединенным Штатам воздержаться от силового решения. "Было бы очень здорово сделать все это без боя, без погибших, - откровенно заявил Трамп. - Соглашение - лучшее решение. Но я не вижу особого энтузиазма с иранской стороны, не вижу готовности к сделке. Думаю, они (иранцы) собираются совершить крупную ошибку. Но не будем торопиться. Поживем - увидим".
В последние дни Трамп несколько раз высказывал пессимистичную оценку переговоров с Ираном, а в интервью Fox News посетовал на то, что Тегеран занимает все более агрессивную позицию.