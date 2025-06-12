СМИ: Израиль готов к атаке на Иран; США эвакуировали дипломатов и семей военнослужащих из Ближнего Востока

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал переговоры с США по ядерной сделке, заявив: "Наши враги пытаются разжечь внутренние конфликты, чтобы атаковать нас, но благодаря нашему единству мы сорвем их усилия. Мы поддерживаем контакт с США и Европой, но не будем подчиняться диктату. Никто не вправе мешать нам проводить научные исследования в ядерной сфере. Они требуют, чтобы мы отказались от своих возможностей, чтобы Израиль мог сбрасывать бомбы на наши головы. Мы не стремимся производить ядерное оружие".