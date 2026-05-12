Спорт вместо экзаменов? В Латвии приняли важные изменения для школьников
Латвийским школьникам-спортсменам станет проще совмещать учебу и международные соревнования. Правительство поддержало подготовленные Министерством образования и науки изменения, которые наконец-то устраняют давнюю несправедливость: право на освобождение от государственных экзаменов получат не только представители олимпийских дисциплин, но и молодые спортсмены из неолимпийских видов спорта.
До сих пор действующее регулирование предусматривало, что освобождение от государственных экзаменов в связи с участием в соревнованиях высокого уровня могли получить только представители видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. На практике это создавало неравную ситуацию, поскольку многие молодые люди в Латвии демонстрируют выдающиеся достижения и защищают честь страны в массовых и популярных видах спорта, которые не входят в список олимпийских дисциплин.
Подготовленные поправки предусматривают введение принципа равенства. Это означает, что ученики 12-х классов, входящие в состав национальных сборных, смогут полноценно готовиться и участвовать в международных соревнованиях самого высокого уровня, не подвергая риску свою успеваемость — независимо от того, выступают ли они в спортивном ориентировании, флорболе или мотоспорте.
«Наша цель — поддержать каждого молодого человека, который своим упорством и трудом прославляет Латвию в мире. Этими поправками мы упорядочиваем систему, делая ее равной, справедливой и понятной для всех», — подчеркивает директор Департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов.
Чтобы исключить возможность различных трактовок и обеспечить прозрачность, поправки уточняют роль общества «Латвийский совет спортивных федераций» (LSFP) как отраслевого эксперта. В дальнейшем будет четко определено содержание экспертного заключения, а также сроки подачи заявлений. Это поможет школьникам и их родителям, а также руководителям учебных заведений своевременно планировать учебный процесс и экзамены, избегая административных неясностей. Молодые спортсмены смогут претендовать на освобождение от государственных экзаменов уже в этом учебном году.
Поправки напрямую затронут учащихся 12-х классов, включенных в сборные соответствующих спортивных федераций. Освобождение можно будет получить только в случаях, если спортсмен участвует в соревнованиях за пределами Латвии. На спортивные мероприятия, проходящие на территории Латвии, эта льгота распространяться не будет, чтобы учащиеся максимально участвовали в учебном процессе и государственных экзаменах на месте.