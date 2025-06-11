В Бауске женщина прыгнула с моста на глазах у 3-летней дочери: новые подробности ЧП

Улвис также поделился ужасной версией, которую слышал: якобы женщина хотела прыгнуть вместе с ребенком, но прохожие успели вырвать девочку из ее рук. Однако эта информация не подтверждена и не основана на достоверных источниках. Улвис считает, что людям с психологическими трудностями нужно искать способы помощи — как внутренние, так и в виде общения с другими. «Считаю, что у всех в жизни есть проблемы, и из любой ситуации можно выбраться. Главное — хотеть этого и действовать. А если тяжело, нужно идти и говорить с людьми о своих проблемах».