В Бауске женщина прыгнула с моста на глазах у 3-летней дочери: новые подробности ЧП
Женщина прыгнула с моста через реку Муса в Бауске. Она выжила после падения, но свидетелем трагедии стала ее 3-летняя дочь, которую, возможно, женщина планировала взять с собой.
Мост через реку Муса постепенно приобретает печальную славу — за последний год это уже третий случай, когда кто-то с него прыгает. Вечером в пятницу это сделала молодая женщина. В тот момент, закончив выступление на близлежащем фестивале, музыкальная группа Eremos ехала по гравийной дороге вдоль реки Муса, когда музыканты заметили какое-то беспокойство на мосту.
Давис, вокалист группы Eremos: «По-моему, эта женщина уже какое-то время стояла на мосту. (…) Я просто увидел, как с моста падает темный силуэт. И уже в момент, когда она почти достигла берега реки, я понял, что это человек».
Гитарист группы тут же выпрыгнул из машины, чтобы броситься на помощь женщине. Остальные члены группы присоединились к нему, действуя слаженно, как команда. «Как-то автоматически мы мобилизовались. Я побежал на одну сторону моста, другой гитарист — на другую».
Парни вместе с несколькими местными жителями, спустившимися с моста, вытащили женщину из зарослей на берегу. Ожидая спасателей, они спросили, нужна ли еще помощь. Получив ответ, что нет, группа села в машину и поехала обратно в Ригу. Остаток пути музыканты провели в полной тишине.
Женщина выжила после падения. Момент прыжка, к сожалению, видела ее 3-летняя дочь. Съемочная группа передачи «Degpunktā» встретила местного жителя Улвиса, который знал эту женщину и видел ее два дня назад. «Честно говоря, она шла с опущенной головой, грустная. Но настоящую причину, конечно, я не знаю — почему так случилось», - сказал Улвис.
Улвис также поделился ужасной версией, которую слышал: якобы женщина хотела прыгнуть вместе с ребенком, но прохожие успели вырвать девочку из ее рук. Однако эта информация не подтверждена и не основана на достоверных источниках. Улвис считает, что людям с психологическими трудностями нужно искать способы помощи — как внутренние, так и в виде общения с другими. «Считаю, что у всех в жизни есть проблемы, и из любой ситуации можно выбраться. Главное — хотеть этого и действовать. А если тяжело, нужно идти и говорить с людьми о своих проблемах».
Среди жителей Бауски царит непонимание — как пострадавшая вообще сможет оправиться после этого, и какие решения можно было бы найти для повышения безопасности моста? «Про ту девушку… маленькая девочка… Не знаю… Она очнется, но как потом жить человеку? Не знаю. Можно было бы попробовать поставить сетку. Думаю, это не так уж дорого для самоуправления. А если это спасет чью-то жизнь — это вариант», - размышляет Александр.
Передача «Degpunktā» связалась с Баусской краевой думой, чтобы узнать, как местная власть рассматривает этот и другие случаи суицидального характера на мосту. Исполнительный директор Баусской краевой думы призывает людей не молчать, а искать помощь у всех возможных источников. «Первое — это, конечно, вовлеченность общества, близкие люди, которые должны замечать изменения в эмоциональном состоянии своих родных, друзей, знакомых — и стараться это распознать», - сказал Ивар Романов.
Также уже разработан план превентивных мероприятий — начать планируется с информационных табличек кризисного и поддерживающего центра. «Первое, что мы сделаем, — это установим таблички на всех четырех концах моста, в направлении пешеходного потока. Обязательно там будет указан номер кризисного телефона — как призыв и шанс для человека остановиться».
Таблички установят, а защитные сетки пока остаются лишь потенциальным решением, которое еще будет обсуждаться.
Печальная история Бауски продолжается — в понедельник еще один мужчина хотел прыгнуть, на этот раз с моста через Мемеле. Проезжавшие мимо очевидцы были шокированы увиденным. Государственная полиция сняла мужчину с моста.