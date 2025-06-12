Латвийцы жалуются омбудсмену на требования о "желательных знаниях" иностранных языков в вакансиях

Любое умение, указанное в вакансии как необходимое, то есть такое, по которому оценивается соответствие кандидата, должно использоваться при выполнении рабочих обязанностей. Это означает, что каждое требование должно быть объективно обосновано, то есть работодатель должен уметь объяснить, для выполнения каких именно обязанностей в настоящем, а не в каком-то гипотетическом будущем, нужны запрашиваемые навыки. В последнее время часто возникают проблемы в связи с указанием требований к знанию иностранных языков в вакансиях, где, по мнению работодателя, такие знания необходимы, однако, как показывает проверка омбудсмена, на деле эти навыки работнику вообще не требовались.