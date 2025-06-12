Латвийцы жалуются омбудсмену на требования о "желательных знаниях" иностранных языков в вакансиях
Омбудсмен регулярно получает сигналы от жителей о необоснованных требованиях к знанию иностранных языков в объявлениях о приеме на работу. Особенно вызывают недоумение требования о "желательных знаниях иностранных языков". Допустимы ли такие требования и как они регулируются законом?
Как указывает Бюро омбудсмена, знание иностранных языков может быть требованием для выполнения служебных обязанностей, но такие требования должны быть объективно обоснованы, а не просто желательны.
Любое умение, указанное в вакансии как необходимое, то есть такое, по которому оценивается соответствие кандидата, должно использоваться при выполнении рабочих обязанностей. Это означает, что каждое требование должно быть объективно обосновано, то есть работодатель должен уметь объяснить, для выполнения каких именно обязанностей в настоящем, а не в каком-то гипотетическом будущем, нужны запрашиваемые навыки. В последнее время часто возникают проблемы в связи с указанием требований к знанию иностранных языков в вакансиях, где, по мнению работодателя, такие знания необходимы, однако, как показывает проверка омбудсмена, на деле эти навыки работнику вообще не требовались.
Хороший пример. В обязанности руководителя производственного цеха входит взаимодействие с зарубежными заводами — необходимо регулярно связываться, чтобы понимать, как идут процессы. В такой ситуации знание иностранного языка допустимо и в вакансии нужно четко указать, почему это знание необходимо. В объявлении следует писать, например: "Необходимо знание французского языка для общения с партнерами из Франции".
Плохой пример. В объявлении о вакансии повара в предприятии общественного питания указано: желательно знание английского языка. Часть потенциальных кандидатов не откликается на вакансию, потому что не знает указанный язык и думает, что не соответствует предъявленным требованиям. Однако выясняется, что иностранный язык, по мнению работодателя, необходим лишь для удобства латвийских клиентов и сотрудников, не владеющих государственным языком, но для выполнения непосредственных обязанностей повара знание этого языка не требуется вовсе.
Хотя кому-то на первый взгляд может показаться, что знание иностранного языка в данной ситуации необходимо, Бюро омбудсмена подчеркивает: такая необходимость необоснованна — она ограничивает интересы и возможности пользователей государственного языка в Латвии. Таким образом, необоснованные требования к знанию иностранных языков создают необоснованное различие в отношении к людям, зависящее от знания языков, а также нарушают нормы Закона о труде.
Следует добавить, что в объявлениях о вакансиях регулярно содержатся и другие требования, которые ограничиваются действующим трудовым законодательством. Поэтому, чтобы информировать работодателей и работников, Бюро омбудсмена подготовило материал о том, что нужно и чего не нужно писать в вакансиях. Омбудсмен призывает жителей ознакомиться с этим материалом.