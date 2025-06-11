ВИДЕО: объявлено, когда Tesla запустит свой новый сервис - роботакси
Tesla планирует уже 22 июня начать предоставлять поездки на своих беспилотных роботакси для широкой публики. Об этом заявил глава компании Илон Маск.
"Инвесторы и поклонники бренда давно ждут запуска этого амбициозного сервиса, который Маск называет будущим Tesla. Он сделал ставку на развитие полностью автономных автомобилей, отказавшись от ранее заявленных планов по созданию более доступной модели электромобиля. Значительная часть рыночной стоимости компании сегодня основана на ожиданиях, связанных с этим направлением", - сообщает Reuters.
Тем не менее, коммерциализация беспилотных технологий сталкивается с серьезными трудностями — опасениями по поводу безопасности, жестким регулированием и необходимостью огромных инвестиций. Маск признал, что дата запуска может быть перенесена, поскольку компания проявляет крайнюю осторожность в вопросах безопасности. В ответ на вопрос пользователя в социальной сети X он подтвердил, что Tesla собирается начать предоставление услуги в Остине, штат Техас, где уже проходит тестирование. Сначала в сервисе будут участвовать 10–20 кроссоверов Model Y, которые будут работать в ограниченной зоне под дистанционным наблюдением операторов. Позже в этом году компания планирует расширить проект на другие штаты, включая Калифорнию.
Кроме того, Маск заявил, что с 28 июня автомобили Tesla будут самостоятельно доезжать от конца сборочной линии до дома клиента. По его словам, это станет возможным благодаря новому программному обеспечению Full Self-Driving (FSD), которое уже используется для тестов на улицах Остина. Он также опубликовал видео, где Model Y с надписью Robotaxi поворачивает на перекрестке без участия водителя.
Пока неизвестно, как именно будет работать сервис, насколько широким будет радиус действия, и каким образом клиенты смогут воспользоваться поездкой. Успешный запуск крайне важен для компании, особенно на фоне снижения продаж электромобилей, роста конкуренции и критики, связанной с политическими взглядами Маска и его связью с Дональдом Трампом.
Илон Маск не перестает удивлять. Недавно он представил новую версию робота-гуманоида от Tesla, и тот поразил всех своими способностями.