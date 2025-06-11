ВИДЕО: объявлено, когда Tesla запустит свой новый сервис - роботакси

Тем не менее, коммерциализация беспилотных технологий сталкивается с серьезными трудностями — опасениями по поводу безопасности, жестким регулированием и необходимостью огромных инвестиций. Маск признал, что дата запуска может быть перенесена, поскольку компания проявляет крайнюю осторожность в вопросах безопасности. В ответ на вопрос пользователя в социальной сети X он подтвердил, что Tesla собирается начать предоставление услуги в Остине, штат Техас, где уже проходит тестирование. Сначала в сервисе будут участвовать 10–20 кроссоверов Model Y, которые будут работать в ограниченной зоне под дистанционным наблюдением операторов. Позже в этом году компания планирует расширить проект на другие штаты, включая Калифорнию.