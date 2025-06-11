Стоимость организации Праздника песни и танца школьной молодежи может превысить 14 млн евро - откуда возьмут эти деньги?

Министерство отмечает, что Праздник песни и танца школьной молодежи проводится раз в пять лет, но многие дети и подростки будут участвовать в нем впервые, поскольку с момента предыдущего праздника прошло уже десять лет. Поэтому особенно важно обеспечить, чтобы праздник был открыт для как можно большего числа участников, включая детей с особыми потребностями и детей диаспоры.