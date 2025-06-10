Не попадитесь под горячую руку: на этой неделе в Европе пройдет "День гнева" - массовые протесты против туристов
«День гнева» в Европе пройдет 15 июня. Жители европейских городов объединились против туристов.
По имеющейся информации, протесты против туристов будут возникать неожиданно и будут сопровождаться серьезными массовыми беспорядками. Как предполагаются, они будут сосредоточены в основных самых популярных туристических зонах, особенно в районах с интенсивным пешеходным движением.
Жители многих городов Европы устали от туристов. Они привыкли, что туристы — это давка, столпотворение, шум, грязь, нарушение повседневной жизни горожан. Такие крупные туристические страны, как Испания, Португалия, Италия и Франция, планируют провести день протестов против туристов в воскресенье 15 июня, чтобы попытаться привлечь внимание к проблеме, от которой они страдают в последние годы.
В рамках протестов, которые проводят активисты из нескольких стран в западной части континента, ожидаются сбои в работе аэропортов, срывы движения туристических автобусов, блокирование популярных достопримечательностей и просто демонстрации с плакатами. В ряде случаев местные жители намерены обливать туристов из водяных пистолетов.
«Наша цель — не нападать на отдельных туристов, а привлечь внимание к социальным и экологическим издержкам, которые туризм несет нашим городам, — рассказал журналистам один из организаторов из Лиссабона. — Нас вытесняют из наших домов и с общественной территории, наша повседневная жизнь разрушена».
Как ожидается, самые крупные демонстрации пройдут на испанском острове Майорка, где соберутся более 60 различных протестных групп, желающих перекрыть улицы города под лозунгом «За право на достойную жизнь — остановите туризм». В целом Майорка является одним из главных лидеров протестов против туристов, после того как в последние годы наплыв пьяных и шумных отдыхающих разрушил привычный уклад жизни жителей.
«Реальность такова, что туризм не исчезнет. Но, если проблему не решать, она будет усиливаться с каждым годом, — сказал Бретт Митчелл, директор Центра туризма Австралии. — В то время как туризм имеет важное значение для местной экономики, местные жители, не имеющие отношения к туристической отрасли, оттесняются на периферию, и их образ жизни переворачивается с ног на голову».
Митчелл добавляет, что существует довольно много решений этой проблемы. «Ведь вы можете путешествовать не в туристический сезон, можете свернуть с проторенных дорог, так экономика не пострадает, и вам будет, что посмотреть, и местные жители не понесут ущерба».
Ранее мы сообщали о том, что из-за огромного притока туристов местные жители тысячами бегут из популярного испанского города-курорта.