Не попадитесь под горячую руку: на этой неделе в Европе пройдет "День гнева" - массовые протесты против туристов

«Реальность такова, что туризм не исчезнет. Но, если проблему не решать, она будет усиливаться с каждым годом, — сказал Бретт Митчелл, директор Центра туризма Австралии. — В то время как туризм имеет важное значение для местной экономики, местные жители, не имеющие отношения к туристической отрасли, оттесняются на периферию, и их образ жизни переворачивается с ног на голову».