Полный боли рассказ женщины, которая боится узнать правду: "Я не знаю, кто отец моего сына"

В двадцать лет Кристиана вместе со своим тогдашним парнем и подругами отправилась на рок-фестиваль. Как это обычно бывает на таких мероприятиях — употреблялся алкоголь. И происходили разные интересные вещи в палатке. Оскар (тогдашний парень Кристианы) был ее первой любовью и первым мужчиной. Он убедил девушку, что прерванный половой акт в их случае является надежным методом предохранения. Этим способом они воспользовались и в ту фестивальную ночь.