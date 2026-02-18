Полный боли рассказ женщины, которая боится узнать правду: "Я не знаю, кто отец моего сына"
Кристиана — мама замечательного десятилетнего мальчика. Кто отец ребенка, женщина не имеет ни малейшего понятия. Точнее говоря, есть два варианта, но набраться смелости узнать правду ей до сих пор не удалось.
Можно подумать, что такое бывает только в голливудских фильмах или в крайне неблагополучных семьях. Однако история Кристианы (имя изменено) доказывает, что достаточно юношеской наивности и необдуманных поступков, чтобы вся жизнь перевернулась с ног на голову.
Выходные на безумном фестивале переворачивают жизнь с ног на голову
В двадцать лет Кристиана вместе со своим тогдашним парнем и подругами отправилась на рок-фестиваль. Как это обычно бывает на таких мероприятиях — употреблялся алкоголь. И происходили разные интересные вещи в палатке. Оскар (тогдашний парень Кристианы) был ее первой любовью и первым мужчиной. Он убедил девушку, что прерванный половой акт в их случае является надежным методом предохранения. Этим способом они воспользовались и в ту фестивальную ночь.
Месть парню — связь с незнакомцем
Следующий день фестиваля начался солнечно и беззаботно, как и положено в юности. Кристиана с подругами пошла купаться. Вернувшись в палаточный городок, она решила присоединиться к Оскару, который собирался еще немного поспать. Открыв вход в палатку, девушка увидела шокирующую картину — Оскар занимался любовью с одной из лучших подруг Кристианы.
Слезы сменились дикой злостью. Необдуманно девушка решила заглушить боль алкоголем. В какой-то момент рядом появился утешитель — немного старше, но очень привлекательный мужчина. И Кристиана в своей юношеской наивности решила, что лучший способ справиться с болью — это отомстить. Они переспали в машине мужчины. Там же через несколько часов она и проснулась. У нее болела голова, и ей было ужасно стыдно.
Мужчина предложил подвезти ее до ближайшей автобусной остановки, где они и расстались, даже не обменявшись контактами. Сейчас Кристиана помнит лишь то, что его звали Эдгар и он очень гордился своим новым автомобилем.
Не смогла прервать беременность и уехала из Латвии
Спустя некоторое время Оскар пришел просить прощения, но Кристиана была слишком горда и не собиралась прощать. Узнав о беременности, она была в полном шоке. Родители считали, что отец — конечно же, Оскар, ведь они долго были вместе. Кристиана, к большому удивлению родителей, заявила, что отец совсем другой человек.
Единственной, кому она рассказала правду, была старшая сестра, живущая в Англии. Было ясно, что живущий в одном городе Оскар заметил бы беременность и стал бы настаивать на своем отцовстве. Будущая мама этого не хотела. Конечно, ей хотелось бы, чтобы именно Оскар оказался отцом ребенка. Но сделать ДНК-тест казалось ей слишком унизительным.
Кристиана решила начать жизнь заново и переехала в Англию. Все удалось. Родился здоровый мальчик. С поддержкой сестры Кристиана получила образование, позже — хорошую работу и, словно в сказке, — принца мечты.
Даже муж не знает о ее неуверенности
Все эти десять лет Кристиана пыталась понять, кто может быть отцом мальчика. Малыш похож на миниатюрную копию мамы. В свидетельстве о рождении отец не указан. Новый муж принял мальчика как своего, и они прекрасно ладят. Мужу Кристиана сказала, что отец ребенка — ошибка молодости и она не хочет ни думать, ни говорить об этом.
Сыну же она рассказала, что его отец живет далеко-далеко в другой стране и приехать в гости просто не может. Пока у женщины нет идей, что говорить мальчику, когда он станет старше и вопросы станут более серьезными.
Она знает только одно — просить Оскара сделать ДНК-тест она не будет, потому что ей по-прежнему слишком стыдно. И даже если Оскар не окажется отцом, у нее практически нет надежды найти второго мужчину. А если отец все же Оскар? Кристиана не хочет, чтобы этот мужчина имел какое-либо влияние на ее ребенка.