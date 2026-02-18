Плату за услуги фармацевта государство решило взять на себя - но не целиком
С 1 июля государство начнет компенсировать плату за услугу фармацевта для самых дешевых лекарств, а с сентября — для людей с инвалидностью первой группы по всем рецептурным препаратам.
С 1 июля государство начнет компенсировать пациентам плату за услугу фармацевта в размере 0,75 евро — но только за лекарства, упаковка которых стоит до 10 евро. Сейчас плата за фармацевтическую услугу полностью покрывается из государственного бюджета лишь для детей до 18 лет, малоимущих и соискателей убежища. На расширение этой поддержки выделено 9,6 млн евро. Параллельно рассматриваются возможности помощи и другим уязвимым группам, сообщает LSM+.
При этом, сбор в 0,75 евро сохраняется за лекарства, которые государство компенсирует на 100%. В министерстве объясняют это стремлением к ответственному потреблению лекарств и разумному расходованию бюджетных средств.
По данным Министерства здравоохранения, реформа цен на рецептурные лекарства, внедренная в 2025 году, достигла своих основных целей. Анализ 200 наиболее часто выписываемых препаратов показывает, что их средняя аптечная цена в 2025 году снизилась на 17% по сравнению с 2024 годом. Наиболее заметно подешевели лекарства дороже 10 евро: в группе 10-25 евро снижение составило в среднем 3,27 евро (21%), в группе выше 25 евро — 12,61 евро (20%). В группе 5-10 евро цены снизились в среднем на 92 цента (12%). Лишь самые дешевые препараты до 5 евро незначительно подорожали — в среднем на 50 центов. Для пациентов, принимающих шесть и более препаратов, экономия оказалась еще ощутимее: расходы на корзину рецептурных лекарств, включая аптечный сбор, снизились до 32%.