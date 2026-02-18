Плату за услуги фармацевта государство решило взять на себя - но не целиком

По данным Министерства здравоохранения, реформа цен на рецептурные лекарства, внедренная в 2025 году, достигла своих основных целей. Анализ 200 наиболее часто выписываемых препаратов показывает, что их средняя аптечная цена в 2025 году снизилась на 17% по сравнению с 2024 годом. Наиболее заметно подешевели лекарства дороже 10 евро: в группе 10-25 евро снижение составило в среднем 3,27 евро (21%), в группе выше 25 евро — 12,61 евро (20%). В группе 5-10 евро цены снизились в среднем на 92 цента (12%). Лишь самые дешевые препараты до 5 евро незначительно подорожали — в среднем на 50 центов. Для пациентов, принимающих шесть и более препаратов, экономия оказалась еще ощутимее: расходы на корзину рецептурных лекарств, включая аптечный сбор, снизились до 32%.