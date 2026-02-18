В латвийских госструктурах уменьшают доплаты. Но для отдельной категории счастливчиков сделали исключение
В рамках государственного бюджета на 2026 год предусмотрено снижение максимального размера доплат в государственных и муниципальных учреждениях. Но не всем. Кабинет министров утвердил предложение расширить установленные исключения, включив в них также работников физического труда.
Поправки к правилам Кабинета министров «О порядке установления доплат и их размере в государственных и муниципальных учреждениях в 2026 году» предусматривают исключение в порядке установления доплат для работников физического труда, которым месячная заработная плата определена в соответствии с 1-й, 2-й, 3-й или 4-й группой месячных окладов.
Для этих людей впредь будет допустима доплата за замещение или выполнение дополнительных обязанностей в размере до 30 процентов от установленной месячной зарплаты. Доплаты должны предоставляться в рамках уже существующего фонда оплаты труда учреждения, без запроса дополнительного финансирования.
Поправки касаются профессий, характер работы которых является физически тяжелым, а также должностей, по которым в ряде отраслей зафиксирован существенный дефицит специалистов и их доступность на рынке труда критически низка. В эту группу входят, например, уборщики, дворники, кочегары, помощники воспитателей дошкольных образовательных учреждений, повара и другие технические работники.
"Работники физического труда в повседневной деятельности во многом обеспечивают соблюдение гигиенических требований в общественных учреждениях, а также оказывают поддержку в выполнении основных функций учреждений и обеспечении качественных услуг для населения, в том числе для детей и пожилых жителей. Учитывая, что такие кадры во многих местах на рынке труда критически недоступны, важно удерживать этих работников. Сохранение доплат до 30 процентов является соразмерным, целевым и социально ответственным решением", - сообщает правительство.
