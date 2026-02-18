В латвийских госструктурах уменьшают доплаты. Но для отдельной категории счастливчиков сделали исключение

"Работники физического труда в повседневной деятельности во многом обеспечивают соблюдение гигиенических требований в общественных учреждениях, а также оказывают поддержку в выполнении основных функций учреждений и обеспечении качественных услуг для населения, в том числе для детей и пожилых жителей. Учитывая, что такие кадры во многих местах на рынке труда критически недоступны, важно удерживать этих работников. Сохранение доплат до 30 процентов является соразмерным, целевым и социально ответственным решением", - сообщает правительство.