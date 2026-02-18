В Латвию возвращается тепло: в воскресенье до +3 градусов
В конце недели в Латвии ожидается потепление: в воскресенье температура поднимется до нуля и выше, местами возможны снег, дождь и метель.

В ближайшие сутки облака частично закроют небо и временами будет идти небольшой снег, ожидаются слабые и умеренные морозы; в пятницу местами в Курземе столбики термометров поднимутся на градус выше нуля.

В субботу во многих районах прогнозируется метель, в воскресенье - также небольшой дождь. Максимальная температура воздуха к концу недели составит 0...+3 градуса.

На следующей неделе, если сохранится активность циклонов, погода будет относительно теплой, временами ожидаются снег и дождь. Также существует вероятность возвращения антициклона, который принесет более сухую и прохладную погоду.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели и температура воздуха, и количество осадков будут близки к норме.

