Иллюстративное фото.
В Латвии
18 февраля 2026 г., 11:04
В Латвию возвращается тепло: в воскресенье до +3 градусов
В конце недели в Латвии ожидается потепление: в воскресенье температура поднимется до нуля и выше, местами возможны снег, дождь и метель.
В ближайшие сутки облака частично закроют небо и временами будет идти небольшой снег, ожидаются слабые и умеренные морозы; в пятницу местами в Курземе столбики термометров поднимутся на градус выше нуля.
В субботу во многих районах прогнозируется метель, в воскресенье - также небольшой дождь. Максимальная температура воздуха к концу недели составит 0...+3 градуса.
На следующей неделе, если сохранится активность циклонов, погода будет относительно теплой, временами ожидаются снег и дождь. Также существует вероятность возвращения антициклона, который принесет более сухую и прохладную погоду.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели и температура воздуха, и количество осадков будут близки к норме.