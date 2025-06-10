Жили в грязи и фекалиях, без воды и еды: в Дарзини изъяты несколько десятков животных
В начале мая и в конце прошлой недели Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла более 40 собак, семь кошек и других животных из неприемлемых условий содержания в Риге, в районе Дарзини. Их владелец должным образом не заботился о них.
10 мая и 6 июня PVD провела проверки по трем взаимосвязанным адресам в Риге, в Дарзини, после получения жалоб от жителей о том, что там в антисанитарных условиях содержат и разводят собак.
Во время первой проверки инспекторам удалось попасть в одно из указанных в жалобах помещений. Они обнаружили, что в доме площадью 18 квадратных метров содержатся 22 собаки мелких пород, часть из которых была в клетках без доступа к пище и питьевой воде. На улице, на запущенной территории, на цепи находились еще три собаки крупных пород.
Внутри помещения царили грязь и беспорядок — животные справляли естественные надобности там же, где жили. Среди мусора и грязи стояли также клетки с тремя попугаями неразлучниками, тремя дегу и одной морской свинкой.
По выявленным нарушениям был начат административный процесс, в рамках которого были изъяты 25 собак, одна кошка, одна морская свинка, три попугая и три дегу.
В два соседних дома, также упомянутых в жалобе, инспекторы сначала не смогли попасть, однако, поскольку были обоснованные подозрения, что и там условия содержания аналогичны, PVD запросила у суда Риги разрешение на осмотр частной территории и имущества. Получив судебное решение, в конце прошлой недели PVD при содействии Государственной полиции, Муниципальной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы провела повторную проверку по двум адресам. Подозрения подтвердились — и там животные содержались в антисанитарных условиях: в захламленных помещениях, среди грязи и фекалий. Ни корма, ни питьевой воды в свободном доступе для животных не было.
Также по этим случаям начаты административные процессы, в ходе которых из двух адресов были изъяты в общей сложности 17 собак, шесть кошек и енот.
Изъятые в Дарзини животные были переданы в организации по защите животных: Ķepu-ķepā и в приют Labās mājas при Обществе защиты животных Юглы.
Также в Бауске по жалобе жителей на невыносимый запах и возможные нарушения в содержании животных была проведена проверка. Установлено, что кошек содержали в антисанитарных условиях — в грязи, без надлежащего питания и питьевой воды. По данному факту начат административный процесс. Хозяйка кошек в ходе проверки добровольно отказалась от животных, и они были переданы в приют.
Кроме того, в другом хозяйстве в Баусском крае во время проверки был обнаружен пес, которому не была оказана необходимая ветеринарная помощь. Учитывая диагноз ветеринара и с согласия владельца животного, собака была усыплена. И по этому случаю начато административное производство.