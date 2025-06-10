Жили в грязи и фекалиях, без воды и еды: в Дарзини изъяты несколько десятков животных

В два соседних дома, также упомянутых в жалобе, инспекторы сначала не смогли попасть, однако, поскольку были обоснованные подозрения, что и там условия содержания аналогичны, PVD запросила у суда Риги разрешение на осмотр частной территории и имущества. Получив судебное решение, в конце прошлой недели PVD при содействии Государственной полиции, Муниципальной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы провела повторную проверку по двум адресам. Подозрения подтвердились — и там животные содержались в антисанитарных условиях: в захламленных помещениях, среди грязи и фекалий. Ни корма, ни питьевой воды в свободном доступе для животных не было.