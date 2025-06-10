ФОТО: украинскому военному в российском плену выжгли на теле надпись "Слава России"
Украинскому военному, попавшему в российский плен, выжгли на животе надпись "Слава России". Фото было опубликовано накануне аккаунтом Clash Report в соцсети X, украинская разведка подтвердила его подлинность.
На кадре показано тело человека с многочисленными шрамами и длинным разрезом от груди до живота. На правом боку у него выжжена надпись «Слава России», на левом — синяк.
After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025
По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, снимок был сделан врачом, который осматривал вернувшегося из плена военного. Кто именно получил такие увечья, не уточняется. «К сожалению, это настоящее фото. Это один из предварительных обменов. Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», — сказал Юсов. Также он отметил, что у многих вернувшихся из российского плена военных фиксируют критическую потерю веса. По словам чиновника, Россия систематически нарушает условия содержания пленных.
Накануне Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными, о котором они договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Стороны передали первые группы плененных военнослужащих возрастом до 25 лет, а также тяжелораненых солдат. По словам президента Украины Владимира Зеленского, обмен будет проходить несколько дней.
В конце мая Associated Press сообщило, что минимум 206 украинских военнопленных скончались в российских СИЗО, колониях и тюрьмах с начала полномасштабного вторжения. Причиной смерти многих из них стало жестокое обращение в заключении.
Одной из погибших в российском плену стала украинская журналистка Виктория Рощина. Как выяснили журналисты, перед возвращением ее тела в Украину у нее удалили часть внутренних органов. По их мнению, так российские власти могут скрывать следы пыток — женщину били током, на ее теле были найдены ножевые раны. В плену Рощина похудела до 30 килограммов.