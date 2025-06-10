ФОТО: украинскому военному в российском плену выжгли на теле надпись "Слава России"

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, снимок был сделан врачом, который осматривал вернувшегося из плена военного. Кто именно получил такие увечья, не уточняется. «К сожалению, это настоящее фото. Это один из предварительных обменов. Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал это и выложил в сеть. Это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники», — сказал Юсов. Также он отметил, что у многих вернувшихся из российского плена военных фиксируют критическую потерю веса. По словам чиновника, Россия систематически нарушает условия содержания пленных.