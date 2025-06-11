Берите больше денег: на популярном у латвийцев европейском курорте резко подскочили цены на продукты питания
Цены на продукты питания на испанских Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица) резко выросли за последние пять лет параллельно с увеличением числа туристов, посещающих архипелаг.
Стоимость основных товаров, включая растительное масло и бутилированную воду, подскочила более чем на 50%. Хотя местные протесты обычно сосредотачивались на проблемах жилищного рынка, связываемых с ростом краткосрочной аренды, этот популярный курортный регион также ощущает нарастающий кризис стоимости жизни.
Согласно опросу Балеарского института социальных исследований, обеспокоенность по поводу доступности повседневных продуктов питания опередила проблемы перенаселенности туристами и жилищного рынка, став наиболее актуальной для местных жителей - 84% респондентов назвали этот вопрос серьезной проблемой.
Президент ассоциации потребителей Consubal Альфонсо Родригес сообщил, что, по данным Majorca Daily Bulletin, стоимость растительного масла выросла на 67% с 2020 года, в то время как цены на сахар, баранину, бутилированную воду и сок увеличились примерно на 50%. Рост цен может отпугнуть иностранных туристов от поездок на Майорку и Ибицу на летний отдых - исследования показывают снижение расходов как местных, так и зарубежных гостей.
Данные ассоциации ресторанов Restauración CAEB показали снижение доходов в гостиничном секторе Майорки до 20% в первом квартале 2025 года, при этом как испанские, так и иностранные туристы тратили меньше, чем годом ранее. "Если расходы в нашем секторе сократятся, это неизбежно повлияет на всю местную экономику", - предупредил президент ассоциации Хуан Мигель Феррер. Хотя рост цен на продукты может повлиять на туристические расходы, он также мог быть вызван притоком состоятельных экспатов - иностранные резиденты составляют почти половину всего населения архипелага.
Географическое положение Балеарских островов обуславливает их зависимость от импортных товаров, что в сочетании с растущей инфляцией и увеличением стоимости сырья делает регион уязвимым к высоким ценам на продукты. Это, в свою очередь, может оставить владельцам бизнеса мало выбора, кроме как переложить финансовое бремя на клиентов - что, возможно, смогут позволить себе состоятельные британцы, но что поставит местных жителей, уже испытывающих трудности с оплатой жилья, в еще более сложное положение. "Майорка стала сверхдорогой для среднего потребителя и, возможно, рискует стать недоступной для большинства, ориентируясь на толстые кошельки сверхбогатых", - писал репортер Питер Кловер в Majorca Daily Bulletin прошлым летом.
"Я почти уверен, что где-то по цепочке некоторые розничные предприниматели наживаются и получают сверхприбыли, с радостью обдирая клиентов, - добавил он. - Но это также означает, что как остров мы страдаем сильнее многих других!"
Доступ к жилью стал второй по значимости проблемой для жителей Балеарских островов согласно исследованию социального института - 72% опрошенных назвали его вопросом "большой важности", в то время как две трети из 1300 опрошенных заявили, что очень обеспокоены продолжающимися последствиями чрезмерного туризма.
Нельзя, однако, сказать, что в Латвии еда и напитки дешевые. Банк Латвии недавно объяснил, почему на самом деле в стране такие дорогие продукты питания.