Берите больше денег: на популярном у латвийцев европейском курорте резко подскочили цены на продукты питания

Географическое положение Балеарских островов обуславливает их зависимость от импортных товаров, что в сочетании с растущей инфляцией и увеличением стоимости сырья делает регион уязвимым к высоким ценам на продукты. Это, в свою очередь, может оставить владельцам бизнеса мало выбора, кроме как переложить финансовое бремя на клиентов - что, возможно, смогут позволить себе состоятельные британцы, но что поставит местных жителей, уже испытывающих трудности с оплатой жилья, в еще более сложное положение. "Майорка стала сверхдорогой для среднего потребителя и, возможно, рискует стать недоступной для большинства, ориентируясь на толстые кошельки сверхбогатых", - писал репортер Питер Кловер в Majorca Daily Bulletin прошлым летом.