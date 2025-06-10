Ринкевич: если НАТО не продемонстрирует единство в Гааге, Россия воспользуется этим

Президент также отметил, что времени на развитие наших возможностей и достижение потенциала, согласованного в НАТО, не так много. "Мы очень надеемся, что те страны, где до сих пор ведутся дискуссии о выделении 2% ВВП на оборону, изменят свою позицию и примут решения как об увеличении финансирования, так и о реальном развитии потенциала", - сказал Ринкевич.