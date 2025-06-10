В Европе начали считать, сколько нужно денег на свой ядерный зонтик. Латвии тоже придется платить
Необходимость создания независимого ядерного арсенала для Европы вызвана растущим ощущением, что приверженность США региональной обороне, в лучшем случае, ослабевает. Это поднимает серьезные политические вопросы, решение которых займет годы. Об этом пишет Reuters.
Дядя, дай денег на бомбу!
Если отложить в сторону сложные политические и технические вопросы, финансирование независимого ядерного зонтика — это дорогостоящая задача, которая потребует нового механизма совместного финансирования. Париж и Лондон в настоящее время тратят 13% и 19% своих военных бюджетов соответственно на свои ядерные арсеналы — в сумме почти 20 миллиардов евро. Если европейские члены НАТО в этом месяце решат увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, как ожидается, это означает, что полноценная европейская ядерная программа может стоить от 100 до 140 миллиардов евро в год.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, надеялись, что их немецкий коллега Фридрих Мерц поможет покрыть большую часть расходов в рамках своего рода «обмена долга на бомбу». Но нет никаких оснований полагать, что Берлин должен нести основную ядерную нагрузку. Согласно Deutsche Bank, оборонный бюджет Германии, вероятно, вырастет с 80 до 100 миллиардов евро в следующем году. Кроме того, соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия запрещает прямое финансирование ядерного арсенала.
Потребуются годы
Расходы до 140 миллиардов евро на ядерное сдерживание могут быть только постепенными и распределенными на несколько лет. Европе не нужно сразу тратить на ядерное оружие такую же долю бюджета, как Франция и Великобритания. В краткосрочной перспективе более дешевый вариант — расширить ядерную защиту Лондона и Парижа на остальную Европу, заявив, что любая угроза жизненно важным интересам одного члена будет рассматриваться как угроза их собственным интересам.
Остается место для дополнительных расходов, которые делают объединение затрат необходимым. В ядерном сдерживании больше — не всегда лучше, но Франции и Великобритании, возможно, придется увеличить свой арсенал, который сейчас составляет менее 600 боеголовок — ничтожно мало по сравнению с 4400 у России. Стоимость этих боеголовок засекречена, но, по оценкам европейского эксперта, удвоение текущего арсенала может обойтись почти в 10 миллиардов евро и занять много лет.
Дорогой сценарий
Более затратный сценарий предполагает, что европейцы дополнят французский и британский арсеналы новым компонентом. Этого можно добиться, закупив флот обычных подводных лодок, оснащенных ядерными боеголовками. Это будет самый дорогой вариант: 10 таких субмарин обойдутся примерно в 30 миллиардов евро (без учета ракет и боеголовок). Кроме того, это наиболее сложный путь — он потребует изменения договоров и труднодостижимого консенсуса по единому командованию.
Со временем Европе, возможно, также придется увеличить количество истребителей, способных нести ядерное оружие. Макрон уже предложил разместить французские Rafale с ядерными боеголовками в Германии. Удвоение парка таких самолетов в ВВС Франции (до примерно 100 единиц) может стоить до 10 миллиардов евро — исходя из недавних контрактов на Rafale с Индонезией и ОАЭ. Затем, по мере «обобществления» ядерного сдерживания, значительные ресурсы придется вложить в разработку подлодок, самолетов, ракет и боеголовок следующего поколения.
Платить должны все
Если политические звезды сложатся благоприятно и группа стран решит двигаться вперед, финансирование европейского сдерживания возможно только через новый финансовый инструмент. Наращивание обычных военных расходов может оставаться национальной задачей (с европейской координацией). Однако ядерное сдерживание, в силу своей дороговизны и коллективной природы, потребует совместного финансирования и заимствований. В нем должны участвовать все европейские члены НАТО, внося взносы пропорционально их ВВП, чтобы избежать «безбилетников» вроде Испании или Италии, которые могут переложить бремя на страны ближе к российской границе.
Создание общеевропейского потенциала сдерживания — долгосрочная задача, и она требует общего понимания, что эпоха американской ядерной защиты осталась в прошлом. Учитывая препятствия и потенциальные затраты, есть все основания начать обсуждение будущей финансовой структуры как можно раньше — не дожидаясь решения ключевых политических вопросов.
Ранее Otkrito.lv приводил мнение ведущего эксперта Atlantic Council Ариэля Коэна. Он тоже считает, что Европе нужно прямо сейчас быстрыми темпами создавать армию, которая могла бы по крайней мере сдерживать РФ от большой войны. Это значит в том числе немедленное производство тактического ядерного оружия.