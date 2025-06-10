В Европе начали считать, сколько нужно денег на свой ядерный зонтик. Латвии тоже придется платить

Если отложить в сторону сложные политические и технические вопросы, финансирование независимого ядерного зонтика — это дорогостоящая задача, которая потребует нового механизма совместного финансирования. Париж и Лондон в настоящее время тратят 13% и 19% своих военных бюджетов соответственно на свои ядерные арсеналы — в сумме почти 20 миллиардов евро. Если европейские члены НАТО в этом месяце решат увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, как ожидается, это означает, что полноценная европейская ядерная программа может стоить от 100 до 140 миллиардов евро в год.