"Путин силу чувствует просто нутром": Европе немедленно нужно свое ядерное оружие, уверен эксперт

По его словам, с окончания Второй мировой войны Европа в вопросах безопасности полагалась на США и их ядерный арсенал, ведь ядерный потенциал Франции и Великобритании сильно уступает российскому. Кроме того, численность американских войск в Европе «символичная» по сравнению с армией РФ, воюющей против Украины, отметил Коэн. «И Европе теперь ударными, “стахановскими” темпами нужно будет создавать войска, армию, которая сможет по крайней мере сдерживать Россию, удерживая ее от большой войны. Это значит немедленное производство тактического ядерного оружия. Всегда та сторона, которая слабее, опирается на ядерные силы, потому что они дешевле и эффективнее, чем конвенциональные. То есть