"Путин силу чувствует просто нутром": Европе немедленно нужно свое ядерное оружие, уверен эксперт
Европе нужно прямо сейчас быстрыми темпами создавать армию, которая могла бы по крайней мере сдерживать РФ от большой войны. Это значит в том числе немедленное производство тактического ядерного оружия, считает ведущий эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн.
По его словам, нынешний внешнеполитический курс США направлен на то, чтобы минимизировать обязательства перед Европой. «Он [Трамп] делает то, чего хочет Путин. Он уходит из Европы и оставляет Украину, Балтию, то есть восточный фронт, восточную границу не на произвол судьбы, но на Германию, Францию и Великобританию. Других серьезных государств по сравнению с Россией в Европе нет».
По мнению эксперта, это должны осознать политики, которые забывают, что Евросоюз это экономический, а не военный альянс, где процессы длительны и забюрократизированны, сообщает LSM+.
«И Путин, как человек, выросший в системе КГБ и петербуржский дворах, силу чувствует просто нутром. И понимает, что ему и России с Европой один на один будет гораздо легче, чем если бы это была Европа плюс Америка в функционирующем НАТО», — отметил Коэн.
По его словам, с окончания Второй мировой войны Европа в вопросах безопасности полагалась на США и их ядерный арсенал, ведь ядерный потенциал Франции и Великобритании сильно уступает российскому. Кроме того, численность американских войск в Европе «символичная» по сравнению с армией РФ, воюющей против Украины, отметил Коэн. «И Европе теперь ударными, “стахановскими” темпами нужно будет создавать войска, армию, которая сможет по крайней мере сдерживать Россию, удерживая ее от большой войны. Это значит немедленное производство тактического ядерного оружия. Всегда та сторона, которая слабее, опирается на ядерные силы, потому что они дешевле и эффективнее, чем конвенциональные. То есть
если у России (…) есть условно 2000 ядерных боеголовок, то у Европы должна быть как минимум тысяча тактических ядерных боеголовок», — подчеркнул эксперт.
При этом Коэн выразил некий пессимизм по поводу того, что такие совместные европейские силы удастся быстро создать, ведь десятилетиями в Европе такого запроса не было.