Уже сегодня Росликов потеряет мандат Сейма - и не только он
Со вторника, 10 июня, мандаты утратят четыре депутата Сейма, среди которых лидеры оппозиционных фракций Айнар Шлесерс (ЛПМ) и Алексей Росликов ("За стабильность!"), сообщила заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица.
Она отметила, что по результатам выборов в Рижскую думу Алексей Росликов и Айнар Шлесерс уже с завтрашнего дня теряют мандаты депутата Сейма. Результаты выборов по Риге и имена избранных депутатов были обнародованы в понедельник вечером в специальном дополнительном выпуске Latvijas Vēstnesis. Мандаты депутата Сейма также утрачивают Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").
В результате прохождения Шлесерса в Рижскую думу его место по списку партии "Латвия на первом месте" должна была занять Майя Арманева, однако она тоже избрана в Рижскую думу. Далее в списке претендентов на место депутата Сейма следует Карина Плауде, которая, в свою очередь, избрана в Адажскую думу, а за ней следует Сандрис Точс.
Вместо Росликова мандат депутата Сейма должен перейти к Руслану Верещагину.
Мандат Лусе из списка "Прогрессивных" должен был бы перейти к Селме Левренце, которая, однако, осенью прошлого года заявила, что из-за идейных разногласий приостанавливает деятельность в партии.
Вместо Спринджука место "Объединенного списка" в Сейме должно было бы достаться Андрею Свилансу, но он избран в Саласпилсскую краевую думу. Далее в списке кандидатов следуют Давис Мелналкснис, избранный в Лимбажскую думу; Ромуалдс Ражукс, который также прошел в Рижскую думу; Ринголдс Арнитис, который прошел в Валмиерскую краевую думу, и Агнесе Гедушева.
В понедельник Служба государственной безопасности (ФСБ) начала уголовный процесс в отношении Росликова по подозрению в оказании помощи стране-агрессору России в направленной против Латвии деятельности и разжигании национальной ненависти. Уголовный процесс начат после рассмотрения службой высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его действий в последнее время.
Как сообщалось, в Рижскую думу избрано 40 новых депутатов, в связи с чем сменится две трети депутатов думы, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самые большие перемены связаны с приходом в думу партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и окончанием полномочий партии "Согласие".