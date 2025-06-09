Уже сегодня Росликов потеряет мандат Сейма - и не только он

В результате прохождения Шлесерса в Рижскую думу его место по списку партии "Латвия на первом месте" должна была занять Майя Арманева, однако она тоже избрана в Рижскую думу. Далее в списке претендентов на место депутата Сейма следует Карина Плауде, которая, в свою очередь, избрана в Адажскую думу, а за ней следует Сандрис Точс.