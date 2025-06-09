Кого больше всего вычеркивали на выборах в Риге, а кому ставили плюсы
На муниципальных выборах в Риге больше всего вычеркиваний из избирательных списков получил представитель партии «Новое Единство» (JV) Олаф Пулкс, а наибольшее количество «плюсов» — лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнар Шлесерс.
Ранее сообщалось, что на выборах в Рижскую думу партия Шлесерса «Латвия на первом месте» получила 13 мандатов, «Прогрессивные» — 11, Национальное объединение — 10, «Новое Единство» — 9, «Суверенная власть» и «Объединение младолатышей» — 8, «За стабильность» — 5, «Объединенный список» — 4.
Кого «минусили» чаще всего
Больше всего вычеркиваний получил представитель «Нового Единства» Олаф Пулкс, который в 2022 году стал главой фракции JV в Рижской думе. Его вычеркнули 3488 раз, в то время как «плюсы» он получил от 3171 избирателя — таким образом, его итоговый коэффициент оказался отрицательным. Наибольшую поддержку в партии JV получил нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис: положительно его оценили 12 106 избирателей, а вычеркнули — 2045.
Другие спорные фигуры
На втором месте по числу вычеркиваний оказалась представительница Национального объединения и активистка кампании «Дерусифицируй Латвию» Лиана Ланга — 3347 вычеркиваний, но при этом 4727 положительных отметок. Лидером по поддержке в этом списке стал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс: 9654 положительных оценки и 1931 вычеркивание.
Третьей по числу вычеркиваний стала бывшая министр культуры и представительница «Прогрессивных» Агнесе Логина — 1916 раз, но положительно ее оценили 3197 избирателей. Наибольшую поддержку в этой партии получил кандидат в мэры Риги Виестурс Клейнбергс: 13 487 «плюсов» и 820 вычеркиваний.
Схожее количество вычеркиваний получил и депутат от партии «Латвия на первом месте» Сергей Долгополов, который ранее долгое время представлял партию «Согласие». После аннексии Крыма он заявил, что «Россия — не агрессор» и выступил против санкций, введенных против РФ. Его вычеркнули 1913 избирателей. Однако он также получил довольно значительную поддержку — «плюсы» ему поставили 4303 человека, что заметно превышает число «минусов».
Наибольшее количество «плюсов» в партии и на выборах в Риге в целом получил лидер LPV Айнар Шлесерс, которого положительно оценили 28 531 избиратель. Из списка его вычеркнули 647 раз.
В объединении партий «Суверенная власть» и «Объединение младолатышей» больше всего вычеркиваний получила Эйжения Алдермане — 595 раз, однако 1958 человек оценили ее положительно. Самую высокую поддержку в этой группе получила лидер «Суверенной власти» Юлия Степаненко, набравшая 19 390 голосов. В интервью она неоднократно отказывалась называть Россию страной-агрессором. Из списка ее вычеркнули всего 258 раз.
В партии «За стабильность!» больше всего вычеркиваний получил Яков Плинер — 284, но 1601 избиратель поставил ему «плюс». Больше всего поддержки в этой партии получил лидер Алексей Росликов — 10 596 голосов, а вычеркнули его 255 человек.
В объединенном списке «Латвийская Зеленая партия», «Объединение регионов Латвии», «Лиепайская партия» чаще всего вычеркивали политика Карлиса Сержантса — 1585 раз, при этом он получил 1387 «плюсов», то есть его итоговый рейтинг оказался отрицательным. Больше всего голосов в этом списке получил Марис Спринджукс — 6985 положительных оценок, а вычеркнули его 469 человек.
Кто прошел в Рижскую думу
Самые значительные перемены связаны с приходом в Рижскую думу партии Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» и крахом партии «Согласие». Ранее LPV не была представлена в столичном самоуправлении, но по итогам выборов получила 13 депутатских мандатов. В то же время «Согласие», в составе фракции которого в прежнем созыве было 11 депутатов, не прошло в думу, и все его представители потеряют свои места.
От LPV в думу прошли: лидер списка Айнар Шлесерс, его сын Эдвард Шлесерс, сын политика LPV Вилиса Криштопанса — Каспар Криштопанс, специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, блогер Майя Арманева, сын бывшего мэра Резекне Александра Барташевича — Владислав Барташевич, а также бывшие политики «Согласия» Андрей Клементьев и Сергей Долгополов. Кроме того, в думу от LPV прошли: Евгения Шафранек, Роберт Жемайтис, Андрис Озолс, Денис Клюкин и Эдуард Зивтиньш.
От «Прогрессивных» в Рижскую думу избраны четверо новых депутатов, в том числе Майрита Лусе, ранее уже работавшая в думе, а сейчас — депутат Сейма. Также прошли: Виестурс Клейнбергс (лидер списка), Мартиньш Коссович, Алия Турлая, Марта Котелло, Юстине Пантелеева, Айя Мелле, Мартиньш Эньгелис, Агнесе Логина, Селина Ванцане и Рута Межавилка.
От Национального объединения избраны пять новых депутатов, среди них: бывшая депутат Сейма Элина Трейя, активистка соцсетей Лиана Ланга и автор проекта Nemelo.lv Ансис Пуполс. Также прошли: Эдвард Ратниекс (лидер списка), Эйнар Цилинскис, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Лаурис Эренпрейс, Ритвар Янсонс и Каспар Спунде.
От «Нового Единства» в думу прошли: парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална, основательница организации Delna, депутат 13-го Сейма Инесе Войка. В то же время, место, скорее всего, потеряет нынешний председатель транспортной комиссии и руководитель фракции в думе Олаф Пулкс.
Также от «Нового Единства» избраны: мэр Риги Вилнис Кирсис, его заместитель Линда Озола, Давис Сталтс, Инесе Андерсоне, Дзинтра Гека-Васка, Эдгар Икстенс и Лайма Гейкина.
От совместного списка «Суверенная власть» и «Младолатыши» в думу проходят семь новых депутатов, включая лидеров списка Юлию Степаненко и Рудолфа Бреманиса. Также избраны: Любовь Швецова, Юлия Сохина, Вячеслав Степаненко, Инна Джери, Игорь Соломатин и Артур Клебахс.
От партии «За стабильность!» в Рижскую думу прошли: лидер списка Алексей Росликов, бывший боксер Марис Бриедис, а также Яков Плинер, Валерий Петров и Николай Кабанов.
От Объединенного списка, помимо лидеров Мариса Спринджукса и Эдгара Бергольдса, в думу прошли опытный депутат Ромуалд Ражукс и бывший депутат Сейма, экс-глава Службы неотложной помощи Мартиньш Шицс.