Кого больше всего вычеркивали на выборах в Риге, а кому ставили плюсы

Самые значительные перемены связаны с приходом в Рижскую думу партии Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» и крахом партии «Согласие». Ранее LPV не была представлена в столичном самоуправлении, но по итогам выборов получила 13 депутатских мандатов. В то же время «Согласие», в составе фракции которого в прежнем созыве было 11 депутатов, не прошло в думу, и все его представители потеряют свои места.