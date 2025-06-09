Кого больше всего вычеркивали на выборах в Риге, а кому ставили плюсы
фото: LETA
Олаф Пулкс, Айнар Шлесерс и Лиана Ланга.
В Латвии

Кого больше всего вычеркивали на выборах в Риге, а кому ставили плюсы

Отдел информации

Otkrito.lv

На муниципальных выборах в Риге больше всего вычеркиваний из избирательных списков получил представитель партии «Новое Единство» (JV) Олаф Пулкс, а наибольшее количество «плюсов» — лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнар Шлесерс.

Ранее сообщалось, что на выборах в Рижскую думу партия Шлесерса «Латвия на первом месте» получила 13 мандатов, «Прогрессивные» — 11, Национальное объединение — 10, «Новое Единство» — 9, «Суверенная власть» и «Объединение младолатышей» — 8, «За стабильность» — 5, «Объединенный список» — 4.

Кого «минусили» чаще всего

Больше всего вычеркиваний получил представитель «Нового Единства» Олаф Пулкс, который в 2022 году стал главой фракции JV в Рижской думе. Его вычеркнули 3488 раз, в то время как «плюсы» он получил от 3171 избирателя — таким образом, его итоговый коэффициент оказался отрицательным. Наибольшую поддержку в партии JV получил нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис: положительно его оценили 12 106 избирателей, а вычеркнули — 2045.

Другие спорные фигуры

На втором месте по числу вычеркиваний оказалась представительница Национального объединения и активистка кампании «Дерусифицируй Латвию» Лиана Ланга — 3347 вычеркиваний, но при этом 4727 положительных отметок. Лидером по поддержке в этом списке стал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс: 9654 положительных оценки и 1931 вычеркивание.

Третьей по числу вычеркиваний стала бывшая министр культуры и представительница «Прогрессивных» Агнесе Логина — 1916 раз, но положительно ее оценили 3197 избирателей. Наибольшую поддержку в этой партии получил кандидат в мэры Риги Виестурс Клейнбергс: 13 487 «плюсов» и 820 вычеркиваний.

Схожее количество вычеркиваний получил и депутат от партии «Латвия на первом месте» Сергей Долгополов, который ранее долгое время представлял партию «Согласие». После аннексии Крыма он заявил, что «Россия — не агрессор» и выступил против санкций, введенных против РФ. Его вычеркнули 1913 избирателей. Однако он также получил довольно значительную поддержку — «плюсы» ему поставили 4303 человека, что заметно превышает число «минусов».

Наибольшее количество «плюсов» в партии и на выборах в Риге в целом получил лидер LPV Айнар Шлесерс, которого положительно оценили 28 531 избиратель. Из списка его вычеркнули 647 раз.

В объединении партий «Суверенная власть» и «Объединение младолатышей» больше всего вычеркиваний получила Эйжения Алдермане — 595 раз, однако 1958 человек оценили ее положительно. Самую высокую поддержку в этой группе получила лидер «Суверенной власти» Юлия Степаненко, набравшая 19 390 голосов. В интервью она неоднократно отказывалась называть Россию страной-агрессором. Из списка ее вычеркнули всего 258 раз.

В партии «За стабильность!» больше всего вычеркиваний получил Яков Плинер — 284, но 1601 избиратель поставил ему «плюс». Больше всего поддержки в этой партии получил лидер Алексей Росликов — 10 596 голосов, а вычеркнули его 255 человек.

В объединенном списке «Латвийская Зеленая партия», «Объединение регионов Латвии», «Лиепайская партия» чаще всего вычеркивали политика Карлиса Сержантса — 1585 раз, при этом он получил 1387 «плюсов», то есть его итоговый рейтинг оказался отрицательным. Больше всего голосов в этом списке получил Марис Спринджукс — 6985 положительных оценок, а вычеркнули его 469 человек.

Кто прошел в Рижскую думу

Самые значительные перемены связаны с приходом в Рижскую думу партии Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте»  и крахом партии «Согласие». Ранее LPV не была представлена в столичном самоуправлении, но по итогам выборов получила 13 депутатских мандатов. В то же время «Согласие», в составе фракции которого в прежнем созыве было 11 депутатов, не прошло в думу, и все его представители потеряют свои места.

От LPV в думу прошли: лидер списка Айнар Шлесерс, его сын Эдвард Шлесерс, сын политика LPV Вилиса Криштопанса — Каспар Криштопанс, специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, блогер Майя Арманева, сын бывшего мэра Резекне Александра Барташевича — Владислав Барташевич, а также бывшие политики «Согласия» Андрей Клементьев и Сергей Долгополов. Кроме того, в думу от LPV прошли: Евгения Шафранек, Роберт Жемайтис, Андрис Озолс, Денис Клюкин и Эдуард Зивтиньш.

От «Прогрессивных» в Рижскую думу избраны четверо новых депутатов, в том числе Майрита Лусе, ранее уже работавшая в думе, а сейчас — депутат Сейма. Также прошли: Виестурс Клейнбергс (лидер списка), Мартиньш Коссович, Алия Турлая, Марта Котелло, Юстине Пантелеева, Айя Мелле, Мартиньш Эньгелис, Агнесе Логина, Селина Ванцане и Рута Межавилка.

От Национального объединения избраны пять новых депутатов, среди них: бывшая депутат Сейма Элина Трейя, активистка соцсетей Лиана Ланга и автор проекта Nemelo.lv Ансис Пуполс. Также прошли: Эдвард Ратниекс (лидер списка), Эйнар Цилинскис, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Лаурис Эренпрейс, Ритвар Янсонс и Каспар Спунде.

От «Нового Единства» в думу прошли: парламентский секретарь Минюста Лаума Паэглькална, основательница организации Delna, депутат 13-го Сейма Инесе Войка. В то же время, место, скорее всего, потеряет нынешний председатель транспортной комиссии и руководитель фракции в думе Олаф Пулкс.

Также от «Нового Единства» избраны: мэр Риги Вилнис Кирсис, его заместитель Линда Озола, Давис Сталтс, Инесе Андерсоне, Дзинтра Гека-Васка, Эдгар Икстенс и Лайма Гейкина.

От совместного списка «Суверенная власть» и «Младолатыши» в думу проходят семь новых депутатов, включая лидеров списка Юлию Степаненко и Рудолфа Бреманиса. Также избраны: Любовь Швецова, Юлия Сохина, Вячеслав Степаненко, Инна Джери, Игорь Соломатин и Артур Клебахс.

От партии «За стабильность!» в Рижскую думу прошли: лидер списка Алексей Росликов, бывший боксер Марис Бриедис, а также Яков Плинер, Валерий Петров и Николай Кабанов.

От Объединенного списка, помимо лидеров Мариса Спринджукса и Эдгара Бергольдса, в думу прошли опытный депутат Ромуалд Ражукс и бывший депутат Сейма, экс-глава Службы неотложной помощи Мартиньш Шицс.

Темы

РезекнеЛатвияРоссияЮлия СтепаненкоНовое единствоНациональное объединениеВилнис КирсисЭйжения АлдерманеИнесе АндерсонеЭйнар ЦилинскисЛаурис ЭренпрейсЛайма ГейкинаДзинтра Гека-ВаскаВиестурс КлейнбергсМартиньш КоссовичДайнис ЛоцисАгнесе ЛогинаМайрита ЛусеРута МежавилкаИгорь СоломатинЛинда ОзолаЮстине ПантелееваЯков ПлинерОлаф ПулксКаспар СпундеДавис СталтсАлия ТурлаяСелина ВанцанеАйнар ШлесерсМарис СпринджуксРФАндрей КлементьевАлексей РосликовОбъединенный списокЗа стабильностьЭрик СтендзениексЭлина ТрейяЭдвард РатниексЛиана ЛангаDelnaМуниципальные выборыСуверенная власть

Другие сейчас читают