Объявлен приговор по делу о гибели 27-летнего Эгилса Пусенса - молодого человека на куски разорвала зерносушилка
Суд Земгальского района в Добеле 3 июня вынес приговор по делу о трагической гибели 27-летнего Эгилса Пусенса в Берзской волости Добельского края. Утром 24 июля 2018 года на сушилке агрофирмы Zelta druva он упал на электродвигатель и был буквально разорван механизмом.
Руководитель подразделения фирмы Артурс Г. был признан виновным в нарушении правил охраны труда, повлекших смерть человека. Ему назначено два года надзора пробационной службы. Приговор еще может быть обжалован.
Артурс Г., работавший в Zelta druva агрономом, в 2017 году заключил соглашение с работодателем и стал руководителем растениеводческой отрасли. В круг его обязанностей входила организация работы отрасли и контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности, а также проведение инструктажей и проверок здоровья работников.
Согласно обвинению прокуратуры, Эгилс Пусенс начал работать в Zelta druva в 2018 году. Он выполнял разные работы, в том числе работал у транспортерной ленты. Официальный трудовой договор с ним заключен не был.
Было обещано 5000 евро
В день трагедии Эгилс работал один. Его тело позже обнаружил напарник. По словам сестры Эгилса Иевы: «Брат упал на электродвигатель, и его шестеренки с огромной мощностью буквально смололи его. Там, где он оказался, ему находиться не следовало, но двигатель не был ни огражден, ни снабжен предупредительными знаками. Брата не обучили технике безопасности и он не подписывал никаких документов».
Представитель Zelta druva якобы косвенно предложил Иеве 5000 евро, чтобы она никому не говорила, что брат работал без договора, а вместо этого сказала, что Эгилс пришел туда в свой первый рабочий день в поисках работы.
«Я отказалась и написала заявление в полицию. Но на предприятии все стали притворяться, что не знают моего брата, хотя он там работал и был местным жителем», — говорит Иева.
После трагедии — двигатель оградили
После гибели Эгилса вокруг двигателя поставили защиту и запрещающие знаки. «Приварили кожух, поставили резинки, которых не было, когда погиб мой брат», — продолжает Иева. «Вдруг появились знаки, гласящие, что посторонним лицам вход запрещен, хотя до этого братья и друзья приходили к Эгилсу в сушилку — просто навестить его, поговорить, принести обед. Разрешалось ли им [Zelta druva] вносить такие усовершенствования в сушилку во время расследования несчастного случая? Как могла старая советская сушилка работать без проверок со стороны ответственных учреждений все эти годы?» — спрашивает женщина.
«Морально мы виноваты»
Член правления Zelta druva Эдгарс Силакалнс признал: «Официально я Эгилса не нанимал, не знаю, как он попал в сушилку. Там работал его отец. Да, сушилка была старая, без ограждений, туда ходили посторонние. Теперь все это огородили».
Что касается «денег за молчание», Силакалнс утверждает, что сестра погибшего хотела отсудить 100 000 евро. Тем не менее, он признал:
«Морально мы действительно виноваты. Хотя формально он у нас не работал, трагедия произошла на нашей территории».
В знак моральной ответственности фирма оплатила расходы на похороны Эгилса.