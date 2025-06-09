Объявлен приговор по делу о гибели 27-летнего Эгилса Пусенса - молодого человека на куски разорвала зерносушилка

После гибели Эгилса вокруг двигателя поставили защиту и запрещающие знаки. «Приварили кожух, поставили резинки, которых не было, когда погиб мой брат», — продолжает Иева. «Вдруг появились знаки, гласящие, что посторонним лицам вход запрещен, хотя до этого братья и друзья приходили к Эгилсу в сушилку — просто навестить его, поговорить, принести обед. Разрешалось ли им [Zelta druva] вносить такие усовершенствования в сушилку во время расследования несчастного случая? Как могла старая советская сушилка работать без проверок со стороны ответственных учреждений все эти годы?» — спрашивает женщина.