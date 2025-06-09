"Ужас, что там происходит!" Латвийский волонтер уже 64 раза ездил в Украину

Валтс видел города, полностью стертые с лица земли, остались только груды развалин. «Как бы цинично это ни звучало, к этому привыкаешь. Когда ты там, то не должен поддаваться эмоциям, иначе они разрушат тебя изнутри. Я это видел, и даже не говорю о солдатах. Я как-то научился справляться с этим на 99 процентов, потому что иначе просто не мог бы делать то, что сейчас делаю. Ездить и фиксировать: этот убит, те — в плену. Это для меня сухие факты. У меня есть знакомые, которые, вернувшись, просто замкнулись в себе и говорили: я не могу! Потому что не можешь осознать, что такое вообще может происходить».