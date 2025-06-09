Из-за провала подсчета голосов на муниципальных выборах глава Госагентства цифрового развития будет отстранен от должности

Комментарий о том, планирует ли директор ГАЦР из-за технических сбоев в избирательной системе добровольно уйти с поста, в агентстве не предоставили. Между тем в специальном выпуске новостей TV3 и передаче "Ничего личного" в воскресенье Лиопа заявил, что считает преждевременным брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.