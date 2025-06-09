Из-за провала подсчета голосов на муниципальных выборах глава Госагентства цифрового развития будет отстранен от должности
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отстранит от должности директора Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренса Лиопу.
В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр заявила, что то, как проходил подсчет голосов на прошедших муниципальных выборах, неприемлемо. Поскольку агентство находится в подчинении Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), она приняла решение отстранить Лиопу от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности руководителя ГАЦР будет назначен госсекретарь МУУРР Эдвин Балшевицс.
Берзиня подчеркнула, что на таких ответственных должностях, особенно с учетом того, что в следующем году пройдут выборы в Сейм, должны находиться люди, которым можно доверять.
Как сообщалось, сегодня также соберется межведомственная рабочая группа, которая в рамках служебной проверки проанализирует, почему возникли проблемы с подсчетом результатов выборов, сообщил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.
В самом ГАЦР также начата проверка на всех уровнях - от сотрудников, непосредственно отвечающих за систему выборов, до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причину, почему медленно работала система сканирования бюллетеней, сообщила руководитель проектов по сотрудничеству административного департамента ГАЦР Агнесе Ткаченко.
Комментарий о том, планирует ли директор ГАЦР из-за технических сбоев в избирательной системе добровольно уйти с поста, в агентстве не предоставили. Между тем в специальном выпуске новостей TV3 и передаче "Ничего личного" в воскресенье Лиопа заявил, что считает преждевременным брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.
Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.
Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что Центральная избирательная комиссия и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны дать оценку работе этих учреждений и должностных лиц.