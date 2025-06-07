К 16.00 на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 39% имеющих право голоса

В Сигулдском крае к 16:00 проголосовало 44,24% имеющих право голоса, в Кекавском крае - 43,41%, в Риге - 43,36%, в Прейльском крае - 42,67%, в Огрском крае - 42,57%, в Марупском крае - 42,09%, в Алуксненском крае - 41,54%, в Резекне - 41,52%, а в Валкском крае - 41,45%.