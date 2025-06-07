К 16.00 на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 39% имеющих право голоса
К 16 часам субботы, с учетом и тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свой голос на выборах самоуправлений в Латвии отдали, по предварительным данным, 39,24% имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
В том числе в субботу с 8 до 16 часов проголосовали 23,13% имеющих право голоса жителей. Наибольшая активность до сих пор наблюдалась в Риге, где проголосовали 43,11% избирателей.
За Ригой следует Видземе, где на данный момент проголосовали 40,11% имеющих право голоса жителей; Земгале - 36,37%, Курземе - 35,66% и Латгале - 35,47% имеющих право голоса.
Среди латвийских самоуправлений самая высокая явка на муниципальных выборах до 16 часов дня, учитывая и данные предварительного голосования, была в Адажском самоуправлении, где проголосовало 44,87% жителей, имеющих право голоса, а самая низкая явка была в Аугшдаугавском крае - 28,31%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Сигулдском крае к 16:00 проголосовало 44,24% имеющих право голоса, в Кекавском крае - 43,41%, в Риге - 43,36%, в Прейльском крае - 42,67%, в Огрском крае - 42,57%, в Марупском крае - 42,09%, в Алуксненском крае - 41,54%, в Резекне - 41,52%, а в Валкском крае - 41,45%.
Среди самоуправлений с самой низкой явкой также находится Резекненский край, где проголосовало 29,34% имеющих право голоса, Краславский край - 31,77%, Айзкраукльский край - 32,53%, Кулдигский край - 32,55%, Гулбенский край - 33,89% и Бауссккий край - 33,95%.
Всего в этих муниципальных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.
Голосовать в этом году можно на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.
В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно на любом участке своего самоуправления.