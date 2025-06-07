Избирательные участки начали работу без происшествий, но были и казусы - люди искали красные и зеленые ручки

Руководитель 26-го участка в Рижской государственной немецкой гимназии Рудите Тиммермане считает, что утро началось замечательно, а предварительное голосование прошло "довольно нормально". "Думаю, что почти 500 проголосовавших за пять дней - довольно большое количество, и мы предполагаем, что сегодня может быть спокойнее", - сказала Тиммермане. Комментируя проблемы в ходе предварительного голосования, Тиммермане признала, что это, конечно, вызывает стресс, потому что приходится успокаивать избирателей, объяснять им, что работники участка делают что могут, но ситуация не зависит от них. "Нам повезло, потому что избиратели были понимающими. Система не работала около получаса", - рассказала Тиммермане, добавив, что на участке уже готовы были начать использовать регистрационные конверты, но в последний момент система "пошла".