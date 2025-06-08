"Бобы утонули, капусту унесло течением, картофель еще даже не посажен": фермеры Латвии в отчаянии
Пока мы просто боремся с капризами погоды в повседневной жизни, для латвийских фермеров она обернулась настоящей катастрофой — поля утопают в воде. Во многих местах посевы сгнили, даже не успев укорениться, а в других и вовсе не удалось начать сев. Аграрии в отчаянии: посевной сезон превратился в борьбу за выживание. Неясно, удастся ли вообще в этом году собрать урожай.
Журналистка «360 Ziņas» Рамона Вецкалниня в своем репортаже рисует мрачную картину: «Бобы утонули, капусту унесло течением, а картофель еще даже не посажен. Уровень воды на полях такой, что можно не только на сапборде кататься, но и просто плавать. Уже третью неделю подряд этот ужас доводит фермеров до отчаяния».
Фермер Эдгар Гаркалнс из Прейльского края делится своими чувствами: «Каждое утро просыпаюсь с мыслью — все опять плохо. Где взять деньги, чтобы жить, если раннего урожая вообще нет». Его хозяйство на 60 гектарах буквально тонет. Из-за постоянных ливней он так и не смог посадить ни картофель, ни капусту. Хотя в соцсетях звучат упреки в адрес фермеров, мол, виноваты сами, раз не наладили мелиорацию, Эдгар подчеркивает: у него на полях мелиорация есть, но в таких погодных условиях она бессильна.
Сезон может закончиться, так и не начавшись. Рассада капусты в теплицах уже переросла, а картофель в подвале начал прорастать. Эдгар надеется, что прохладный подвал позволит дождаться Лиго, но риск велик — может вырасти только ботва. Если семенной картофель (40 тонн) погибнет, это обернется убытками в 16 тысяч евро.
Для многих фермеров ситуация стала критической. «Думаю, в этом году придется поставить точку. Нет смысла, все уходит в минус», — признает Эдгар. Его хозяйство стоит на грани банкротства. После восьми лет упорного труда, начатого с нуля по возвращении из Англии, он теперь всерьез рассматривает возможность ликвидации хозяйства и отъезда обратно за границу.
По его словам, даже государственная помощь в этой ситуации ничего не изменит. «Сколько там дают? Копейки. Это ничего не покроет». Тем не менее он пока надеется, что решение о закрытии удастся избежать.
Фермеров призывают до 27 июня сообщить в Службу поддержки сельского хозяйства о нанесенном дождями ущербе. Подавать можно заявки как по уже затопленным или погибшим полям, так и по тем, где из-за дождей посевы даже не начаты. Это необходимо, чтобы государство могло объективно оценить ситуацию и планировать меры поддержки.
Следует отметить, что трудности испытывают все отрасли сельского хозяйства. Так, домашний скот страдает от гнуса, а пчелы из-за дождей не могут собирать мед, что негативно скажется на урожае меда.
Единственная надежда — если в ближайшие дни дожди прекратятся. Однако если за ними сразу последует жара, станет еще хуже — все просто «вспреет».