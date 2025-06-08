"Бобы утонули, капусту унесло течением, картофель еще даже не посажен": фермеры Латвии в отчаянии

Фермер Эдгар Гаркалнс из Прейльского края делится своими чувствами: «Каждое утро просыпаюсь с мыслью — все опять плохо. Где взять деньги, чтобы жить, если раннего урожая вообще нет». Его хозяйство на 60 гектарах буквально тонет. Из-за постоянных ливней он так и не смог посадить ни картофель, ни капусту. Хотя в соцсетях звучат упреки в адрес фермеров, мол, виноваты сами, раз не наладили мелиорацию, Эдгар подчеркивает: у него на полях мелиорация есть, но в таких погодных условиях она бессильна.