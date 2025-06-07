Появление красного солнца в небе Латвии породило теорию заговора

В Канаде пожары уже уничтожили более 800 тысяч гектаров леса, и частицы дыма распространились не только на США, но и на Европу. Согласно данным европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus, эти частицы достигли Европы на прошлой неделе. По словам латвийского ведущего прогноза погоды Томса Брициса, в среду, 4 июня, к вечеру концентрация дыма в верхних слоях тропосферы над Латвией была настолько высокой, что солнце стало красным задолго до заката. «Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров в Канаде достигает Европы на высоте в несколько километров и не влияет на качество воздуха у поверхности земли, поэтому угрозы для здоровья нет», — подчеркивает Брицис.