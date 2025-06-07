В начале июня 2025 года в небе Латвии люди наблюдали красное солнце
В последние дни жители США и Европы, включая Латвию, наблюдали в небе необычное явление — солнце казалось окрашенным в ярко-красные ...
Появление красного солнца в небе Латвии породило теорию заговора
В последние дни жители США и Европы, включая Латвию, наблюдали в небе необычное явление — солнце казалось окрашенным в ярко-красные тона. Хотя у этого феномена есть вполне простое научное объяснение, сторонники теорий заговора посчитали это признаком приближающегося конца света.
В среду, 4 июня, многие жители Латвии заметили, что солнце стало багровым. «Солнце было как огромная горящая лампа. Не понимаю, как такое возможно — вокруг большого шара все было красное… странно, но красиво», — написала в Facebook Линда. «Действительно удивительно, но чему удивляться — в этом году природа показывает свою мощь», — считает Анита. «Так красиво! Никогда в жизни не видел ничего подобного», — делится Арнис. Ирена добавляет, что красным солнце было и в воскресенье, но ее телефон не смог передать настоящие цвета.
Некоторые жители начали строить свои теории о причинах увиденного. Кто-то винил в этом магнитные бури, кто-то — лесные пожары в Канаде, а кто-то утверждал, что это знак приближения апокалипсиса. «О чем предупреждает природа красным солнцем?» — спросила Анна в Facebook. «О том, что мы живем в конце времен», — ответила Неллия. Лаура уверена: «Планета Земля подает сигнал всему человечеству, чтобы оно опомнилось». Александр добавил: «Конец близок».
В США сторонники теорий заговора пошли еще дальше. Многие пользователи платформы X заявили, что красное солнце — это знак приближения планеты Нибиру к Земле. Нибиру, согласно популярной теории заговора, — гигантская планета за пределами Солнечной системы, которая якобы должна приблизиться к Земле и уничтожить цивилизацию. Появление красного солнца они назвали первым признаком этого события.
Однако научное сообщество полностью отвергает такие утверждения. Нет никаких доказательств существования планеты Нибиру. В 2011 году NASA даже выпустило видео, в котором опровергло подобные теории, подчеркнув, что не существует ни снимков, ни координат, ни наблюдений, подтверждающих существование такой планеты.
Почему же солнце было красным?
По словам канадского метеоролога из агентства по охране окружающей среды и климатическим изменениям Натальи Хассел, солнце казалось красным многим жителям США и Европы из-за дыма от лесных пожаров в Канаде, который повлиял на рассеивание света в атмосфере. Она поясняет, что рассеяние света происходит по двум причинам — из-за Рэлеевского рассеяния и рассеяния Ми.
Рэлеевское рассеяние — это процесс, при котором солнечный свет рассеивается при столкновении с мельчайшими частицами в атмосфере. При этом короткие волны (например, синий и фиолетовый) рассеиваются сильнее, чем длинные (красный и оранжевый). Поэтому небо обычно кажется синим, а солнце — желтым.
Рассеяние Ми происходит, когда свет сталкивается с более крупными частицами, например, с золой от пожаров. В этом случае все длины волн рассеиваются примерно одинаково. Если частиц дыма достаточно много и они крупные, небо может казаться белым или серым. Но при более плотной концентрации дыма рассеивается преимущественно красный и оранжевый свет — тогда солнце и небо кажутся красными. «Когда в атмосфере много дыма и золы от пожаров, они рассеивают свет таким образом, что солнце выглядит красным», — объясняет метеоролог.
В Канаде пожары уже уничтожили более 800 тысяч гектаров леса, и частицы дыма распространились не только на США, но и на Европу. Согласно данным европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus, эти частицы достигли Европы на прошлой неделе. По словам латвийского ведущего прогноза погоды Томса Брициса, в среду, 4 июня, к вечеру концентрация дыма в верхних слоях тропосферы над Латвией была настолько высокой, что солнце стало красным задолго до заката. «Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров в Канаде достигает Европы на высоте в несколько километров и не влияет на качество воздуха у поверхности земли, поэтому угрозы для здоровья нет», — подчеркивает Брицис.